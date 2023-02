Rusko dodáva kazašskú ropu ropovodom Družba cez Poľsko do Nemecka

Moskva 27. februára (TASR) - Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť v pondelok oznámil, že začal dodávať kazašskú ropu prostredníctvom ropovodu Družba cez Poľsko do Nemecka. Dodávky do samotného Poľska sú však zastavené. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá.



Európska únia uvalila od 5. decembra embargo na dovoz ruskej ropy tankermi, dovoz prostredníctvom ropovodov však pokračuje ďalej. Je to najmä pre zabezpečenie dodávok suroviny pre vnútrozemské krajiny.



Kazašský prevádzkovateľ ropovodov KazTransOil už skôr v pondelok uviedol, že poslal do Nemecka prostredníctvom ropovodu Družba 20.000 ton ropy. Kazachstan, ktorý je vnútrozemskou krajinou, je pri exporte svojej ropy vysoko závislý od Ruska, pričom nepodlieha sankciám západných krajín.



Ruská agentúra TASS, ktorá sa odvolala na Transnefť, informovala, že potrebné dokumenty na zabezpečenie dodávok ropy do Poľska v druhej polovici februára neboli skompletizované. Z tohto dôvodu poľským odberateľom firma dodávky zastavila. Dodávky prostredníctvom južnej vetvy ropovodu Družba na Slovensko a do Českej republiky pokračujú ďalej tak ako doteraz.



Poľská rafinérska spoločnosť PKN Orlen už v sobotu (25. 2.) uviedla, že Rusko dodávky do Poľska zastavilo. Problémy však nebudú, keďže zvyšný objem ropy, ktorý firma z Ruska dováža, si vie zabezpečiť z iných zdrojov.



Poľská vláda pôvodne sľúbila, že do konca roka 2022 zastaví dovoz všetkej ruskej ropy. To sa však nestalo a opozícia a aktivisti kritizujú vládu za to, že štátnej firme PKN Orlen umožňuje naďalej ruskú ropu dovážať.