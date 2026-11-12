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Rusko dominuje vo výstavbe jadrových reaktorov na celom svete
Rosatom alebo niektorá z jeho dcérskych spoločností zohrávajú významnú úlohu v jadrových projektoch v Bangladéši, Číne, Egypte, Maďarsku, Indii, Iráne, Turecku a Uzbekistane.
Autor TASR
Berlín 12. novembra (TASR) - Rusko dominuje vo výstavbe jadrových reaktorov na celom svete. Ruská štátna korporácia Rosatom, najväčší svetový dodávateľ jadrových technológií, stavia 28 zo 73 jadrových reaktorov, ktoré boli k 1. júlu vo výstavbe po celom svete. Z nich je 21 rozostavaných mimo územia Ruska, uvádza sa v Správe o stave jadrového priemyslu vo svete (World Nuclear Industry Status Report), ktorú predstavili v utorok (10. 11.) v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rosatom alebo niektorá z jeho dcérskych spoločností zohrávajú významnú úlohu v jadrových projektoch v Bangladéši, Číne, Egypte, Maďarsku, Indii, Iráne, Turecku a Uzbekistane. Správa tiež ukázala, že príjmy z medzinárodných aktivít spoločnosti klesli v dôsledku západných sankcií uvalených na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Napriek tomu si Rosatom udržiava úzke pracovné vzťahy s niektorými západnými spoločnosťami, najmä vo Francúzsku.
Hnacím motorom globálneho rozširovania kapacít jadrovej energetiky je naďalej Čína. K 1. júlu bolo vo svete v prevádzke 411 jadrových reaktorov s celkovým inštalovaným výkonom 374,7 gigawattu (GW). Priemerný vek reaktorov v piatich krajinách s najrozvinutejším jadrovým sektorom - v Spojených štátoch, Francúzsku, Rusku, Južnej Kórei a Číne - už prekročil 32 rokov.
Správa ďalej uvádza, že podiel jadrovej energie na celosvetovej výrobe elektriny klesá. V minulom roku dosiahol 8,8 %, pričom zaostal za uhlím (32,6 %) aj zemným plynom (21,9 %). Obnoviteľné zdroje energie sa spoločne podieľali na celosvetovej výrobe elektriny viac než jednou tretinou. Mimoriadne významnú úlohu zohrala vodná energia, ktorej podiel dosiahol 13,9 %.
Rosatom alebo niektorá z jeho dcérskych spoločností zohrávajú významnú úlohu v jadrových projektoch v Bangladéši, Číne, Egypte, Maďarsku, Indii, Iráne, Turecku a Uzbekistane. Správa tiež ukázala, že príjmy z medzinárodných aktivít spoločnosti klesli v dôsledku západných sankcií uvalených na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Napriek tomu si Rosatom udržiava úzke pracovné vzťahy s niektorými západnými spoločnosťami, najmä vo Francúzsku.
Hnacím motorom globálneho rozširovania kapacít jadrovej energetiky je naďalej Čína. K 1. júlu bolo vo svete v prevádzke 411 jadrových reaktorov s celkovým inštalovaným výkonom 374,7 gigawattu (GW). Priemerný vek reaktorov v piatich krajinách s najrozvinutejším jadrovým sektorom - v Spojených štátoch, Francúzsku, Rusku, Južnej Kórei a Číne - už prekročil 32 rokov.
Správa ďalej uvádza, že podiel jadrovej energie na celosvetovej výrobe elektriny klesá. V minulom roku dosiahol 8,8 %, pričom zaostal za uhlím (32,6 %) aj zemným plynom (21,9 %). Obnoviteľné zdroje energie sa spoločne podieľali na celosvetovej výrobe elektriny viac než jednou tretinou. Mimoriadne významnú úlohu zohrala vodná energia, ktorej podiel dosiahol 13,9 %.