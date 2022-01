Rusko doteraz rešpektovalo zmluvy o dodávkach plynu, tvrdí Nemecko

Berlín 28. januára (TASR) - Rusko doteraz dodávalo plyn do Nemecka podľa zmlúv. Uviedol to v piatok hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit na otázku, či sa nemecká vláda pripravuje na možnosť, že Moskva obmedzí alebo zastaví dodávky tejto suroviny.



"Pevne veríme, že to tak aj zostane a že Rusko zostane spoľahlivým zmluvným partnerom," povedal na pravidelnej tlačovej konferencii Hebestreit.



"Zároveň je jasné, že musíte byť pripravení na eventuality. A to je to, čo táto federálna vláda robí," dodal Hebestreit.