Rusko dováža ojazdené autá z Japonska, keďže domáca produkcia klesla

Moskva 5. novembra (TASR) - Dovoz ojazdených áut do Ruska zažíva rozmach, pričom vozidlá z Japonska predstavujú viac ako tri štvrtiny tohto importu. Dôvodom je pokles domácej produkcie, keďže západné automobilky trh opustili po invázii ruskej armády na Ukrajinu. A zároveň bezprecedentné sankcie proti Moskve sťažili ruským výrobcom prístup ku komponentom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predaj nových áut vyrobených v Rusku sa prepadol, odkedy Moskva koncom februára vyslala na Ukrajinu desaťtisíce vojakov. Rubeľ síce na začiatku invázie strmo klesol, ale časom sa zastavil a jeho kurz vzrástol. Silnejší rubeľ tak spolu s nedostatkom domácej produkcie zvýšil dopyt po ojazdených autách z Ázie. Ale zároveň logistické problémy sú čiastočne zodpovedné za to, že ceny ojazdených vozidiel boli v septembri asi o 10 % vyššie ako na začiatku roka, uviedla ruská centrálna banka koncom minulého mesiaca.



Dovoz áut v minulosti predstavoval približne pätinu ruského trhu z hľadiska objemu a polovicu z hľadiska tržieb. Podľa údajov ruskej analytickej agentúry Autostat v auguste však bol dovoz nových áut výrazne pod februárovými úrovňami, zatiaľ čo dovoz ojazdených áut sa viac ako zdvojnásobil na 23.117 z 11.055 kusov.



Pokiaľ ide o import nových vozidiel, takmer 70 % z 10.257 nových áut dovezených v auguste pochádzalo z Číny. Bilaterálny obchod medzi Ruskom a Čínou tento rok výrazne vzrástol. Prevažná väčšina, presnejšie 76 %, ojazdených áut bola dovezená z Japonska. Dovoz z Bieloruska bol na druhom mieste s podielom 5,3 %.



Japonská automobilka Nissan minulý mesiac zaknihovala stratu 687 miliónov USD (695,91 milióna eur), keď odovzdala svoj podnik v Rusku štátnemu subjektu za jedno euro. Jej konkurent, Toyota, ukončil výrobu vozidiel v Rusku.



Japonsko pritom uvalilo sankcie na vývoz drahších áut do Ruska, ale ojazdené autá dovážané jednotlivcami nespadajú do pôsobnosti sankcií. Moskva podporuje tzv. šedý import, aby pokračovali dodávky tovarov.



Colný úrad v ruskom prístave Vladivostok na tzv. Ďalekom východe uviedol, že jednotliví kupujúci doviezli od januára do augusta cez tento prístav viac ako 100.000 áut, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 50 %. Aj zloženie kupujúcich sa mení, pričom jednotlivci zvýšili svoj podiel na dovoze áut na 23 % v auguste z 2 % vo februári, uviedol Autostat.



Po začatí konfliktu na Ukrajine revidovala Asociácia európskych podnikov (AEB), ktorá zastupuje firmy pôsobiace v Rusku, svoju prognózu predaja nových áut na tomto trhu v roku 2022. Najnovšie tak očakáva jeho pokles približne o 50 % namiesto pôvodne odhadovaného rastu o 3,3 %. Od januára do konca septembra klesol predaj nových áut v Rusku takmer o 60 % na 506.661 kusov.



(1 EUR = 0,9872 USD)