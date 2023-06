Rusko exportom lacnej ropy testuje trpezlivosť kartelu OPEC

Moskva/Viedeň 17. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin testuje trpezlivosť Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Rusku sa doteraz darilo udržiavať dobré vzťahy s OPEC a niektorými ďalšími ropnými a plynárenskými mocnosťami, predovšetkým na východe. Zdá sa však, že po vyše roku vojny na Ukrajine sa jeho vzťahy so Saudskou Arábiou a ďalšími členmi OPEC zhoršujú. TASR o tom informuje na základe správy portálu OilPrice.com.



Rusko totiž utužuje energetické väzby s mocnosťami, ktoré sú otvorené jeho lacnej rope a plynu. USA a Európa na jeho energetický sektor uvalili prísne sankcie. Podarilo sa mu získať významnú pozíciu na indickom a čínskom trhu a začiatkom tohto roka sa stalo najväčším exportérom ropy do Číny. Teraz však Rusko môže poškodiť OPEC, teda organizáciu, ktorá dlhé roky podporovala jeho ropný a plynárenský priemysel.



Kartel OPEC začal v roku 2016, keď boli ceny ropy mimoriadne nízke, spolupracovať s ďalšími desiatimi veľkými producentmi ropy na čele s Ruskom a na základe dohody vedenej Saudskou Arábiou vytvoril alianciu OPEC+. Moskva pre svoju agresiu voči Ukrajine stratila západné trhy a aliancia OPEC+ podporovala snahy Putina profitovať z vysokých cien ropy, keďže sa dohodla na znížení ťažby s cieľom udržať ceny vysoko.



Zo zasadnutia aliancie OPEC+, ktoré sa konalo začiatkom tohto mesiaca, však prišli správy, že saudskí predstavitelia nie sú spokojní s tým, ako sa Rusko správa. Aliancia sa na aprílovom stretnutí dohodla na znížení ťažby ropy o 500.000 barelov denne a Rusko napriek tomu naďalej dodáva na trh veľké objemy zľavnenej ropy, aby podporilo svoju oslabenú ekonomiku a získalo prostriedky na financovanie vojny proti Ukrajine. Deje sa tak aj napriek tomu, že skupina krajín G7 zaviedla na export ruskej ropy cenový strop.



Teraz to vyzerá tak, že Putin získal podporu OPEC a zároveň profitoval z vysokých cien energií na úkor ostatných členských štátov skupiny. Opakované znižovanie ťažby zo strany kartelu v minulosti tlačilo ceny vyššie, čo Rusku umožnilo podliezať ceny OPEC, aby prilákalo kupcov a pokračovalo v predaji svojej ropy. India, Čína a niekoľko ďalších krajín zatiaľ západné sankcie ignorujú a túto situáciu využívajú, aby sa zásobili lacnou ropou. To spôsobuje pokles trhových podielov členských štátov OPEC. Napríklad v prvých dvoch mesiacoch tohto roka Rusko predbehlo Saudskú Arábiu a stalo sa najväčším vývozcom ropy do Číny, kam dodávalo približne 1,94 milióna barelov ropy denne, čo bolo o 23,8 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.



OPEC si to však všimol, čo znamená, že zrejme už Putinovi dlho nedovolí, aby pokračoval v tejto taktike. Členovia kartelu OPEC rýchlo strácajú dôveru v Rusko, pričom minister energetiky Saudskej Arábie údajne "už má toho dosť", že členovia aliancie neplnia ciele v oblasti ťažby ropy, a preto požaduje zvýšenie transparentnosti pokiaľ ide o ruskú produkciu.



Členské štáty, ktoré chcú zvýšiť svoju ťažbu, ako napríklad Spojené arabské emiráty, boli doteraz trpezlivé. Ak však bude Rusko pokračovať v podliezaní cien OPEC a ignorovať svoje kvóty, mohlo by to vyvolať chaos v doteraz stabilnej aliancii.



Okrem toho vysoký ruský export ropy spôsobil, že ceny čierneho zlata klesajú aj napriek obmedzeniu ťažby OPEC. To signalizuje, že Rusko bude možno nakoniec musieť predávať svoju ropu so stratou, aby si udržalo aktuálnu úroveň vývozu, čo poškodí jeho ekonomiku.



V súčasnosti sa zdá, že ani samotný kartel OPEC sa nedokáže dohodnúť na ťažobných kvótach. Skupina a jej spojenci v rámci aliancie OPEC+ sa začiatkom tohto mesiaca stretli, aby prediskutovali novú dohodu s možnosťou úpravy kvót členských štátov. Na stretnutí sa uvažovalo o dodatočnom znížení produkcie až o 1 milión barelov denne, čo by podporilo ceny. Tento návrh však ministri odmietli, obávajú sa totiž spomaľovania globálnej ekonomiky.



Ceny ropy od začiatku vojny na Ukrajine dramaticky klesli. Do veľkej miery za to môže skutočnosť, že Rusko využilo obmedzenie produkcie OPEC, ktoré malo držať ceny na vyššej úrovni, na to, aby podkopalo ciele a postavenie kartelu na trhu dodávkami lacnej ropy dvom veľkým svetovým spotrebiteľom - Indii a Číne. Ak bude Rusko pokračovať v tejto hre, je nepravdepodobné, že si udrží podporu aliancie OPEC+, ktorá doteraz konanie Ruska neodsúdila ani nepotrestala.