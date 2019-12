Rusko hľadá špeciálnu loď na dokončenie plynovodu Nord Stream 2

Moskva 25. decembra (TASR) - Rusko hľadá špeciálnu loď na dokončenie plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Práce na výstavbe plynovodu sa zastavili pre sankcie USA, ešte je potrebných dokončiť posledných 160 kilometrov (km).



Najpravdepodobnejší je presun lode Gazpromu Akademik Čerskij z Ďalekého východu do Baltického mora, uviedol v utorok (24. 12.) denník Rossijskaja gazeta. Loď by sa tam mohla dostať najskôr o 1 mesiac.



Sankcie USA spôsobili prerušenie výstavby plynovodu. Švajčiarska firma Allseas, ktorej špeciálne lode na objednávku konzorcia Nord Stream 2 kládli vedenie plynovodu v Baltickom mori, pre sankcie práce zastavila. Už je položených približne 2300 kilometrov potrubia plynovodu. Loď Solitaire, ktorú Allseas nasadila na výstavbu plynovodu, v utorok smerovala k ostrovu Rügen. Podľa agentúry DPA nie je jasné, či firma ešte niekedy bude pokračovať v účasti na výstavbe plynovodu.



Preto Rusko zvažuje iné možnosti. Loď Akademik Čerskij sa naposledy nachádzala v prístave Nachodka, ležiacom v Japonskom mori. Loď Fortuna sa podľa vyjadrenia Ruska síce nachádza pri ostrove Rügen, ale je použiteľná len v oblastiach pri brehu, a nie v hlbinách Baltického mora.



Ruský lodiarenský holding OSK uviedol, že by trvalo roky naprojektovať a postaviť loď, ktorá by to zvládla. Podľa ruských štátnych médií by Rusko mohlo takúto loď kúpiť od Číny alebo inej ázijskej krajiny.



Moskovskí analytici odhadujú, že sankcie predražia výstavbu plynovodu o desiatky až stovky miliónov eur a dokončenie plynovodu sa predĺži o mesiace. Plynovod mal byť pôvodne hotový koncom tohto roka.