< sekcia Ekonomika
Rusko hrozí Arménsku ukončením zmluvy o dodávkach plynu
Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku Rusko stupňuje politický a hospodársky tlak na svojho dlhoročného partnera v snahe zabrániť jeho zblíženiu s Európskou úniou.
Autor TASR
Moskva 27. mája (TASR) - Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku Rusko stupňuje politický a hospodársky tlak na svojho dlhoročného partnera v snahe zabrániť jeho zblíženiu s Európskou úniou. Moskva hrozí ukončením výhodnej zmluvy o dodávkach plynu, ropných produktov a nespracovaných diamantov, napísal v stredu ruský denník Kommersant. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
„Pokračujúce praktické kroky smerujúce k prehĺbeniu spolupráce Arménska s EÚ a snaha arménskej vlády o vstup do EÚ ohrozujú spoluprácu Ruska a Arménska v oblasti obchodu, hospodárstva a investícií,“ napísalo podľa denníka ruské ministerstvo energetiky arménskemu ministerstvu infraštruktúry. Snahy o vstup do EÚ sú v rozpore s partnerstvom medzi Ruskom a Arménskom a mohli by viesť k ukončeniu zmlúv, uvádza sa údajne v liste. Vláda v Jerevane podľa agentúry DPA poprela, že by dostala tento list.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku k tejto téme existenciu listu výslovne nepotvrdil, pričom poznamenal, že zľavy, ktoré Arménsko využíva, mu Rusko poskytuje na svoj úkor. Nie je jasné, či členstvo v EÚ môže Arménsku ponúknuť rovnaké výhody ako partnerstvo s Ruskom, dodal Peskov. Na základe dohody z roku 2013 sú dodávky ruského plynu a ďalších kľúčových surovín pre Arménsko oslobodené od vývozných ciel.
Ruský prezident Vladimir Putin na aprílovom stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom vyhlásil, že Arménsko platí za 1000 kubických metrov plynu z Ruska 177,50 dolára (152,57 eura), zatiaľ čo v Európe by to stálo viac než 600 USD.
(1 EUR = 1,1634 USD)
„Pokračujúce praktické kroky smerujúce k prehĺbeniu spolupráce Arménska s EÚ a snaha arménskej vlády o vstup do EÚ ohrozujú spoluprácu Ruska a Arménska v oblasti obchodu, hospodárstva a investícií,“ napísalo podľa denníka ruské ministerstvo energetiky arménskemu ministerstvu infraštruktúry. Snahy o vstup do EÚ sú v rozpore s partnerstvom medzi Ruskom a Arménskom a mohli by viesť k ukončeniu zmlúv, uvádza sa údajne v liste. Vláda v Jerevane podľa agentúry DPA poprela, že by dostala tento list.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku k tejto téme existenciu listu výslovne nepotvrdil, pričom poznamenal, že zľavy, ktoré Arménsko využíva, mu Rusko poskytuje na svoj úkor. Nie je jasné, či členstvo v EÚ môže Arménsku ponúknuť rovnaké výhody ako partnerstvo s Ruskom, dodal Peskov. Na základe dohody z roku 2013 sú dodávky ruského plynu a ďalších kľúčových surovín pre Arménsko oslobodené od vývozných ciel.
Ruský prezident Vladimir Putin na aprílovom stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom vyhlásil, že Arménsko platí za 1000 kubických metrov plynu z Ruska 177,50 dolára (152,57 eura), zatiaľ čo v Európe by to stálo viac než 600 USD.
(1 EUR = 1,1634 USD)