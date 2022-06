Rusko hrozí úplnou odstávkou plynovodu Nord Stream 1, ceny plynu rastú

Petrohrad 16. júna (TASR) - Gazprom tvrdí, že nevidí riešenie pretrvávajúceho problému so zariadením na kompresorovej stanici Portovaja, ktoré spôsobilo obmedzenie dodávok plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1. Európske ceny plynu pre zníženie dodávok od pondelka vyskočili o 70 %.



Šéf Gazpromu Alexej Miller vyhlásil, že koncern nemôže pre sankcie získať späť vybavenie po bežnej údržbe od nemeckého výrobcu Siemens. "Tá turbína leží vo fabrike, Siemens ju nemôže vyzdvihnúť a nie každá iná turbína pasuje," povedal Miller na ekonomickom fóre v Petrohrade.



Nemecko označilo argumenty Gazpromu za vymyslené. Podľa spolkového ministra hospodárstva Roberta Habecka sú kroky Gazpromu "politicky motivované". Dodal, že Moskva sa snaží vytlačiť ceny plynu vyššie.



Gazprom má zrejme ešte inú motiváciu, keďže Miller vyhlásil, že plynovod Nord Stream 2, ktorý bol dokončený, ale nikdy nebol aj pre ruský útok na Ukrajinu spustený, je teoreticky pripravený na prevádzku.



Podľa medializovaných správ Rusko pohrozilo úplnou odstávkou plynovodu Nord Stream 1.



Rusko tento týždeň znížilo dodávky plynu do Nemecka, Talianska, Rakúska, Česka aj na Slovensko.



Gazprom už v stredu (15. 6.) oznámil, že od štvrtka ešte viac obmedzuje dodávky do Nemecka cez plynovod Nord Stream. Od štvrtkového rána bude podľa ruského koncernu cez plynovod denne prúdiť maximálne 67 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Gazprom už v utorok (14. 6.) oznámil redukciu maximálneho objemu dodávok cez plynovod Nord Stream o 40 % na približne 100 miliónov m3 zo 167 miliónov m3.



Talianska spoločnosť Eni vo štvrtok uviedla, že ruský koncern Gazprom dodáva len 65 % požadovaného plynu. Obmedzenie dodávok hlásil aj český ČEZ.



Slovenský plynárenský priemysel (SPP) uviedol, že dodávky ruského plynu by vo štvrtok mohli klesnúť až o 30 % oproti dohodnutému kontraktu.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa vo štvrtok na burze v Amsterdame posilnil až o 24 % a tesne popoludní sa dostal na 148,99 eura za megawatthodinu (MWh). Od začiatku týždňa jeho ceny už vyskočili približne o 70 %.