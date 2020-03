Siluanov: Rusko je finančne pripravené zvládnuť pokles cien ropy

Moskva 5. marca (TASR) - Rusko je finančne pripravené zvládnuť pokles cien ropy. Vyhlásil to vo štvrtok minister financií Anton Siluanov. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa totiž snaží presvedčiť Moskvu, aby súhlasila s ďalším znížením produkcie na podporu cien ropy po vypuknutí epidémie koronavírusu.



Členovia OPEC-u sa vo štvrtok dohodli na znížení ťažby ropy o ďalších 1,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v 2. štvrťroku 2020. To bude najväčšie zníženie ťažby od globálnej krízy v roku 2008. Ropný kartel však podmienil túto redukciu účasťou spojencov z aliancie OPEC+, ktorá zahŕňa aj 10 nečlenov OPEC-u na čele s Ruskom.



Rusko sa zdráha ešte zvýšiť doterajšiu redukciu ťažby o 2,1 milióna barelov/deň. A to aj napriek obavám z dopytu, keďže sa očakáva, že epidémia koronavírusu bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast.



Siluanov nepovedal, aké bude rozhodnutie Moskvy v súvislosti s ďalším znížením ťažby.



Ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre tlačovú agentúru Tass v stredu (4. 3.) obvinil nízke ceny ropy z klesajúcich príjmov domácností v Rusku.



Uviedol, že Rusko už síce menej podlieha výkyvom na trhu s ropou, ale ešte sa mu úplne nepodarilo znížiť závislosť od tohto hlavného vývozného artiklu, keďže sa to nedá rýchlo dosiahnuť.



Rusko v roku 2018 zaviedlo mechanizmus navrhnutý tak, aby chránil jeho hospodárstvo pred dôsledkami externých faktorov, ako napríklad v roku 2014, keď sankcie Západu a pád rubľa spolu s poklesom cien ropy tvrdo zasiahli ruskú ekonomiku.



Rusko si teraz odkladá bokom príjmy z ropy do svojho Fondu národného bohatstva, keď ceny ropy prekročia 42,4 USD (37,90 eura) za barel. To umožňuje krajine akumulovať štátne rezervy.



Prísne rozpočtové pravidlá zároveň stanovujú, že Rusko môže čerpať prostriedky z tohto fondu len vtedy, keď je hodnota týchto rezerv vyššia ako 7 % hrubého domáceho produktu (HDP).



"Veľa ľudí nás kritizovalo, tvrdili, že ide o akúsi truhlicu s pokladom, že ministerstvo financií sedí na zlate," povedal Siluanov a dodal, že teraz sa situácia môže zmeniť a Rusko bude mať vďaka rezervám vo fonde financie na všetky potrebné výdavky.



(1 EUR = 1,1187 USD)