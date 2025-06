Rusko je pripravené na dodávky LNG do Mexika

Mexiko 23. júna (TASR) - Rusko je pripravené na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) do Mexika, ako aj na poskytnutie svojich technológií v oblasti energetického sektora. Uviedol to cez víkend ruský minister energetiky Sergej Civiľov. Informovala o tom agentúra Reuters.



„S Mexikom už spolupracujeme. Máme vynikajúce technológie v oblasti LNG a sme pripravení zdieľať tieto technológie s Mexikom a LNG aj dodávať,“ povedal Civiľov. Ruské veľvyslanectvo v Mexiku v tejto súvislosti zasa uviedlo, že Moskva je pripravená ponúknuť krajine technológie na ťažbu ropy vhodné do náročných geologických podmienok, ako aj riešenia na zlepšenie efektívnosti spracovania ropy. Mexická vláda či tamojšia energetická spoločnosť Pemex sa k informáciám nevyjadrili.



Mexiko zabezpečuje domáci dopyt po plyne v drvivej miere dovozom. Na celkovej domácej spotrebe plynu v krajine sa dovoz podieľa až 72 %, pričom surovinu dováža Mexiko takmer výlučne z USA. Dovážaný plyn sa používa najmä na výrobu elektrickej energie a v priemysle.



V januári agentúra Reuters informovala, že mexická vláda urýchľuje plány na zdvojnásobenie strategických rezerv plynu v obave, že americký prezident Donald Trump využije vysokú závislosť Mexika od amerického plynu proti svojmu susedovi. V máji potom mexická energetická spoločnosť Pemex oznámila, že s cieľom zvýšiť produkciu ropy aj plynu pracuje na opätovnom otvorení pôvodne uzatvorených vrtov.



Pemex má v Mexiku viac než 30.000 vrtov, z toho zhruba tretina je však uzatvorených. Obmedzené financie a starnúca infraštruktúra však spôsobujú, že proces opätovného otvárania vrtov je pomalý.