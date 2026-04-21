Rusko je pripravené obnoviť dodávky ropy Slovensku a Maďarsku
Moskva 21. apríla (TASR) - Rusko je naďalej pripravené obnoviť tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, vyhlásil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a dodal, že táto záležitosť závisí od Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Ruská strana je z technického hľadiska naďalej pripravená a voči Maďarsku máme zmluvné záväzky. Po tom, čo kyjevský režim začal s vydieraním, však boli tieto dodávky pozastavené. Všetko závisí od kyjevského režimu: či otvorí ropovod a prestane s vydieraním,“ povedal Peskov v odpovedi na otázku o možnosti obnovenia dodávok do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba.
Agentúra Reuters medzitým v utorok informovala, že Rusko plánuje od 1. mája zastaviť dodávky ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ropovod Družba. Zdroje blízke ropnému odvetviu, ktoré hovorili pod podmienkou anonymity, pre Reuters uviedli, že Kazachstan aj Nemecko už boli informované o upravenom harmonograme vývozu ropy. Ruské ministerstvo energetiky na žiadosť o zaujatie stanoviska zatiaľ nereagovalo. Hovorca Kremľa Peskov uviedol, že nemá vedomosť o prípravách na zastavenie vývozu ropy. „Pokúsime sa to preveriť,“ povedal.
Vývoz ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ropovod Družba dosiahol v roku 2025 celkovo 2,146 milióna metrických ton, čo predstavuje nárast o 44 % oproti roku 2024, napísala agentúra Reuters.
