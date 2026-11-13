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Rusko je pripravené poskytnúť Kube politickú a materiálnu pomoc
Washington v januári uvalil blokádu dodávok ropy na Kubu a vláda USA tiež sprísnila sankcie voči ostrovu, čo viedlo k odchodu zahraničných investorov.
Autor TASR
Moskva 13. novembra (TASR) - Rusko je pripravené poskytnúť Kube politickú a materiálnu pomoc. Uviedol to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v telefonickom rozhovore so svojím kubánskym náprotivkom Gerardom Peňalverom, oznámilo v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V týchto ťažkých časoch bola vyjadrená pevná solidarita a podpora kubánskemu vedeniu i ľudu tejto bratskej krajiny,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Zároveň bola potvrdená pripravenosť naďalej poskytovať Havane potrebnú politickú a materiálnu pomoc.“
Vyjadrenia ruského ministerstva zahraničných vecí prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump vo štvrtok (12. 11.) uviedol, že otázku Kuby by chcel uzavrieť ešte pred svojím odchodom z úradu prezidenta, pričom nevylúčil, že by na ostrove mohli Spojené štáty podniknúť krátku vojenskú kampaň. Americký prezident už opakovane pohrozil zvrhnutím komunistickej vlády na ostrove.
Washington v januári uvalil blokádu dodávok ropy na Kubu a vláda USA tiež sprísnila sankcie voči ostrovu, čo viedlo k odchodu zahraničných investorov. Tieto opatrenia prehĺbili krízu v krajine, ktorá sa prejavuje prísnym prídelovým systémom elektriny a drastickým nedostatkom paliva, pitnej vody a základných potravín.
„V týchto ťažkých časoch bola vyjadrená pevná solidarita a podpora kubánskemu vedeniu i ľudu tejto bratskej krajiny,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Zároveň bola potvrdená pripravenosť naďalej poskytovať Havane potrebnú politickú a materiálnu pomoc.“
Vyjadrenia ruského ministerstva zahraničných vecí prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump vo štvrtok (12. 11.) uviedol, že otázku Kuby by chcel uzavrieť ešte pred svojím odchodom z úradu prezidenta, pričom nevylúčil, že by na ostrove mohli Spojené štáty podniknúť krátku vojenskú kampaň. Americký prezident už opakovane pohrozil zvrhnutím komunistickej vlády na ostrove.
Washington v januári uvalil blokádu dodávok ropy na Kubu a vláda USA tiež sprísnila sankcie voči ostrovu, čo viedlo k odchodu zahraničných investorov. Tieto opatrenia prehĺbili krízu v krajine, ktorá sa prejavuje prísnym prídelovým systémom elektriny a drastickým nedostatkom paliva, pitnej vody a základných potravín.