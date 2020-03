Rusko je proti plánom na zníženie produkcie ropy o 1,2 mil. barelov

Viedeň 4. marca (TASR) - Rusko je proti plánu Saudskej Arábie znížiť produkciu ropy o ďalších 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v rámci tzv. aliancie OPEC+. Tú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom. Uviedli to v stredu zdroje z aliancie, ktoré nechceli byť menované.



Rusko doteraz naznačilo len to, že bude možno ochotné predĺžiť existujúce limity na ťažbu, ktoré vypršia koncom marca, ale môže preň byť ťažké pridať sa k ďalším škrtom.



Saudská Arábia nalieha na alianciu OPEC+, aby súhlasila s ďalším znížením produkcie ropy o viac ako 1 milión barelov denne v rámci kompenzácie spomalenia dopytu po komodite pre globálne šírenie koronavírusu, uviedli zdroje.



Tlak Saudov odráža obavy, že epidémia by mohla úplne vymazať rast dopytu po rope v tomto roku, keďže má negatívny vplyv na svetovú ekonomiku. Ministri OPEC sa po najväčšom týždennom prepade cien ropy od finančnej krízy v roku 2008 zišli vo Viedni, aby so spojencami z aliancie rokovali o nových škrtoch v produkcii.



Saudský návrh predstavuje väčšie zníženie, ako navrhol v utorok (3. 3.) technický výbor skupiny. Ten odporučil znížiť v 2. štvrťroku ťažbu o 600.000 až 1 milión barelov denne. To je viac, ako bolo navrhnuté vo februári, ale stále menej ako pokles dopytu, ktorý signalizujú viaceré odhady.



Na presadenie ďalších škrtov v rámci celej aliancie musí OPEC prekonať ruský odpor. Ropný kartel má zároveň problémy so zhromaždením delegátov zo všetkých 23 členských štátov, keďže v Iráne je situácia vážna, koronavírusom sa tam už nakazili aj členovia parlamentu.



Aerolínie v Európe zrušili mnohé lety, mestá na severe Talianska vyhlásili karanténu, v Japonsku pre epidémiu zatvorili školy a pribúda počet obetí vírusu v Iráne aj v USA. Epidémia má už globálny rozmer a to ovplyvňuje dopyt po palivách. Podľa čoraz väčšieho počtu investorov a analytikov nemusí tento rok dopyt po rope vôbec vzrásť. Ak by k tomu došlo, bolo by to štvrtýkrát za takmer 40 rokov. Goldman Sachs v utorok ako prvá veľká banka z Wall Street, predpovedala pokles dopytu v tomto roku.