Rusko je stále pripravené použiť zmrazené aktíva v prospech Rady mieru
Ruská federácia zatiaľ nedostala odpoveď na návrh prezidenta Vladimira Putina, aby sa časť aktív zmrazených v USA použila v prospech vznikajúcej Rady mieru.
Autor TASR
Moskva 9. februára (TASR) - Ruská federácia zatiaľ nedostala odpoveď na návrh prezidenta Vladimira Putina, aby sa časť aktív zmrazených v USA použila v prospech vznikajúcej Rady mieru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.
„Ruský prezident takýto návrh skutočne predložil, ale zatiaľ sme nedostali odpoveď,“ povedal v pondelok Peskov a dodal, že možnosť účasti v samotnej Rade mieru Moskva naďalej skúma. Ministerstvo zahraničných vecí sa v súlade s pokynmi prezidenta naďalej zaoberá touto témou, pričom komunikuje so spojencami a partnermi, uviedol ďalej Peskov.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Moskva je pripravená vložiť jednu miliardu dolárov (847,9 miliardy eur) zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch do Rady mieru zriadenej v rámci úsilia o mierové urovnanie konfliktu v Pásme Gazy. Rusko tak podľa neho môže urobiť ešte predtým, ako sa vyrieši otázka jeho účasti v Rade mieru.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Jej hlavnou úlohou by podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa agentúry AFP však stanovy Rady neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
(1 EUR = 1,1794 USD)
