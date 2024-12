Rusko má potenciál zlepšiť svoju pozíciu v umelej inteligencii

Moskva 12. decembra (TASR) - Rusko má potenciál zlepšiť svoju pozíciu v globálnom rebríčku umelej inteligencie (AI) do roku 2030 napriek západným sankciám. A to vďaka talentovaným vývojárom a vlastným generatívnym modelom AI. Uviedol to Alexander Vedjachin, prvý zástupca generálneho riaditeľa najväčšieho ruského veriteľa Sberbank, pre agentúru Reuters, od ktorej správu prevzala TASR.



Sberbank je priekopníkom vo vývoji AI v Rusku, ktoré je v súčasnosti na 31. mieste z 83 krajín z hľadiska zavádzania, inovácií a investícií AI podľa globálneho indexu AI spoločnosti Tortoise Media so sídlom v Spojenom kráľovstve. Rusko tak zaostáva nielen za USA a Čínou, ale aj za Indiou a Brazíliou, ďalšími krajinami skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika).



"Som presvedčený, že Rusko môže do roku 2030 výrazne zlepšiť svoje súčasné pozície v medzinárodných rebríčkoch prostredníctvom vlastného vývoja a podpornej regulácie v oblasti generatívnej AI," povedal Vedjachin v rozhovore.



Zdôraznil pritom, že Rusko zaostáva za lídrami v oblasti AI - Spojenými štátmi a Čínou - o šesť až deväť mesiacov, pričom západné sankcie obmedzili schopnosť krajiny zvýšiť svoj počítačový výkon.



"Sankcie sú zamerané na obmedzenie výpočtovej sily Ruska, ale nedostatok sa snažíme kompenzovať našimi talentovanými vedcami a inžiniermi," povedal.



Rusko nebude súťažiť s USA a Čínou v budovaní obrovských dátových centier, ale bude sa sústreďovať na vývoj inteligentných modelov AI, ako je Llama spoločnosti Meta, poznamenal Vedjachin, podľa ktorého ruské generatívne modely AI zaručujú technologickú suverenitu.



"Verím, že každá krajina, ktorá sa na svetovej scéne považuje za nezávislú, by mala mať svoj vlastný veľký jazykový model," vyhlásil.



Rusko patrí medzi desať krajín, ktoré vyvíjajú vlastné národné generatívne modely AI.



Prezident Vladimir Putin v stredu (11. 12.) povedal, že Rusko vyvinie AI s partnermi z BRICS a ďalšími krajinami v snahe spochybniť dominanciu USA v technológii 21. storočia.



Podľa Vedjachina Čína a najmä Európa strácajú svoju výhodu v oblasti AI v dôsledku nadmernej regulácie. Vyjadril nádej, že vláda zachová reguláciu podporujúcu AI aj v budúcnosti.



"Ak teraz zbavíme našich vedcov a veľké korporácie práva experimentovať, zastaví to vývoj technológií. Hneď, ako sa objavia zákazy, môžeme začať prehrávať preteky v umelej inteligencii," vyhlásil.



Mnoho vývojárov AI v uplynulých rokoch opustilo Rusko, utiekli najmä pred mobilizáciou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Vedjachin tvrdí, že niektorí sa teraz vracajú domov, zlákaní príležitosťami v ruskom sektore AI.