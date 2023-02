Rusko má pre sankcie najnižšie príjmy z predaja energií od roku 2020

Moskva 4. februára (TASR) - Západné sankcie stlačili príjmy Ruska z predaja energií na najnižšiu úroveň od roku 2020. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mesačné rozpočtové príjmy Ruska z ropy a plynu v januári padli na najnižšiu úroveň od augusta 2020. Dôvodom bol vplyv západných sankcií, ukázali v piatok (3. 2.) zverejnené údaje ruského ministerstva financií.



Mesačné daňové a colné príjmy z predaja energií sa v medziročnom porovnaní znížili o 46 %. Zatiaľ čo cena severomorskej ropnej zmesi Brent takmer stagnovala, priemerná cena ruskej zmesi Urals v januári medziročne padla o 42 % na 49,48 USD (45,24 eura) za barel (159 litrov).



Moskva sa pri financovaní svojich rozpočtových výdavkov spolieha na príjmy z predaja ropy a plynu - v minulom roku okolo 11,6 bilióna rubľov (165 miliárd USD). A keďže výdavky v dôsledku nákladov na vojnu na Ukrajine prudko vzrástli a príjmy z predaja energií klesajú, musela začať na krytie deficitu predávať devízové rezervy. V januári to bolo 425,5 miliardy RUB alebo 6,05 miliardy USD.



Ruské ministerstvo financií v piatok uviedlo, že vo februári takmer strojnásobí predaj devíz na 8,9 miliardy RUB alebo 130 miliónov USD denne, aby kompenzovalo pokles príjmov z predaja ropy a plynu.



Podľa analytikov ruskej štátnej banky Promsvyazbank by sa tento predaj mohol v marci opäť takmer zdvojnásobiť, keďže Moskva potrebuje pokryť deficit.



Ak sa ceny ruskej ropy v najbližších mesiacoch nezvýšia, rozpočtový deficit by podľa analytikov Credit Bank of Moscow mohol v tomto roku dosiahnuť 5,5 bilióna RUB (78 miliárd USD) alebo 3,8 % HDP.



Ruský rozpočet na rok 2023 počíta s deficitom na úrovni 2 % HDP a akýkoľvek väčší deficit by si vyžadoval kombináciu vyššieho predaja devízových rezerv, nižších výdavkov, vyšších pôžičiek alebo zvýšenia daní.



Ruský denník Kommersant v piatok uviedol, že Kremeľ uvažuje o zmene spôsobu výpočtu daní pre ropné a plynárenské spoločnosti, aby pokryl časť deficitu.



Severomorská ropná zmes Brent sa v piatok predávala približne po 82 USD za barel a ropa Urals po približne 53,60 USD za barel.



(1 EUR = 1,0937 USD)