Rusko má spory s kupcami ropy v Ázii pre platby v rôznych menách

Moskva/Naí Dillí 27. novembra (TASR) - Rusko čelí problémom na jednom zo svojich najlukratívnejších trhov pre ropu od uvalenia západných sankcií pre konflikt na Ukrajine. Dôvodom sú spory o platby v inej mene ako v dolároch, pričom žiadne krátkodobé riešenie nie je na dohľad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Po celé desaťročia bol americký dolár menou medzinárodného obchodu s ropou a snahy nájsť alternatívy zmarili ťažkosti s konverziou, ako aj politické prekážky.



Najnovšie problémy vyvolala India, ktorá sa stala najväčším nákupcom ruskej ropy dodávanej po mori. V júli trvala totiž na platbe v rupiách, v dôsledku čoho obchod takmer padol.



Zdroje, ktoré nechceli byť menované, uviedli, že ruskí dodávatelia ropy nemôžu uzatvárať obchody v indických rupiách, lebo ruská centrálna banka nechce túto menu prijať. Rusko má totiž obmedzené možnosti míňať rupie, keďže jeho dovoz z Indie je zanedbateľný. Banka preto označila príjmy v nekonvertibilnej mene s nízkou hodnotou mimo Indie za "nezmyselné".



Približne v polovici augusta najmenej dve veľké ruské ropné spoločnosti pohrozili, že odklonia zhruba tucet tankerov prepravujúcich až milión ton ropy do Indie, do iných destinácií. Ako dočasné riešenie konfliktu s indickými odberateľmi boli dodávky zaplatené kombináciou čínskeho jüanu, hongkonského dolára (ako meny, ktorú je možné previesť na jüany) a dirhamu Spojených arabských emirátov (SAE), ktorý je naviazaný na americký dolár.



Problém, ako nájsť životaschopnú alternatívu k doláru, však zostáva a bude sa zhoršovať, keď sa kontrola obchodu zvýši. USA totiž v predchádzajúcich týždňoch uvalil prvé sankcie na vlastníkov tankerov, ktorí prepravujú ruskú ropu za cenu vyššiu ako Západom stanovený cenový strop.



Podľa zainteresovaných obchodníkov sa v dolároch a eurách predáva menej ako 10 % ruskej produkcie, čo je zhruba 9 miliónov barelov (1 barel = 159 litov) ropy denne.



India podporuje platby rupiami na svojom území. A zaviedla represívne výmenné kurzy na konverziu rupií na iné meny, ktoré podľa dvoch ruských zdrojov niekedy predstavujú viac ako 10 % prevedenej sumy. Podnikanie v rupiách je pre Rusko obzvlášť ťažké. Situácia by sa mohla zmierniť, ak by doviezlo z Indie viac tovaru, za ktorý by sa dalo zaplatiť rupiami. Namiesto toho India dováža viac z Ruska.



Ruskí predstavitelia a ropní manažéri tlačia na indických kupcov, aby platili v čínskych jüanoch, čo je pre Rusko užitočnejšia mena. Pre Indiu je však používanie meny regionálneho rivala veľmi citlivé, hoci indické súkromné rafinérie prešli späť na jüany pre nedostatok iných možností.



Indické štátne rafinérie zase používajú dirhamy, čo však skomplikovali dodatočné požiadavky na zúčtovanie, keďže tvrdšia línia Washingtonu núti ostatné vlády mať sa na pozore.



Od októbra niekoľko bánk SAE sprísnilo kontrolu nad klientmi zameranými na Rusko, aby zabezpečili dodržiavanie cenového stropu na ruskú ropu, dodali zdroje.