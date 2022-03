Rusko má v stredu uhradiť úroky z dolárových dlhopisov

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 16. marca (TASR) – Rusko má v stredu zaplatiť úroky zo svojho zahraničného dlhu. Sankcie v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu vyvolali obavy, že Moskva by mohla smerovať k prvému nesplateniu dlhu v cudzej mene za celé dekády, ak bude chcieť uhradiť tieto úroky v rubľoch. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Konkrétne, Rusko má v stredu uhradiť platby za dva dolárové dlhopisy v hodnote 117 miliónov USD (106,42 milióna eur). Moskva tvrdí, že požiadala americkú banku o spracovanie platieb, ale stále čaká na odpoveď, či prešli.Ak prevod v dolároch zlyhá, platba sa uskutoční v rubľoch, povedal začiatkom tohto týždňa minister financií Anton Siluanov. Ratingová agentúra Fitch však utorok (15. 3.) upozornila, že platba v akejkoľvek inej mene ako dolár v rámci 30-dňovej doby odkladu, by sa považovala za neplatnú. S&P Global Ratings vydala podobné vyhlásenie začiatkom tohto mesiaca.Západ sa v rámci sankcií za ruskú inváziu na Ukrajine zameral aj na devízové rezervy ruskej centrálnej banky v zahraničí. A bez prístupu k týmto finančným prostriedkom Moskve hrozí, že nesplatí svoje dlhy.Minister Siluanov v stredu pre štátne médiá povedal, že to, či Rusko zlyhá alebo nie, je v kompetencii Spojených štátov.povedal pre sieť RT. "Máme peniaze. Vydali sme príkaz na platbu. Teraz je lopta na strane amerických úradov," uviedol s tým, že banka rokuje s Úradom pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií USA.Začiatkom tohto týždňa Siluanov obvinil Západ, že tlačí krajinu ka varoval, že Rusko je v prípade potreby pripravené splácať dlh v rubľoch.Zatiaľ čo ruské vládne dlhopisy v cudzej mene vydané od roku 2018 obsahujú ustanovenia o splatení v rubľoch, v prípade úrokových platieb splatných v stredu to tak nie je.Rusko naposledy nesplatilo dlh v cudzej mene v roku 1918, keď vodca revolúcie Vladimir Lenin odmietol uznať dlhy zosadeného cára.A v roku 1998 Rusko nesplatilo domáci dlh denominovaný v rubľoch.Analytici z JPMorgan uviedli, že americké sankcie by nemali priamo obmedziť schopnosť Ruska splácať svoj dlh. Podľa amerického ministerstva financií sú úrokové platby americkým subjektomz dlhopisov vydaných ruskou centrálnou bankou, ministerstvom financií alebo národným investičným fondom pred 1. marcom. Po tomto dátume budú potrebovať autorizáciu, aby mohli pokračovať v prijímaní týchto platieb.Bankrot odreže daný štát od finančných trhov a jeho potenciálny návrat je niekoľko rokov nepravdepodobný.Agentúra Fitch uviedla tiež, že zahraniční investori nedostali platby úrokov z domácich dlhopisov splatných 2. marca z dôvodu obmedzení zo strany centrálnej banky. Ak to Rusko nevyrieši do 30 dní, bude to predstavovať tzv. default, teda zlyhanie, dodala ratingová agentúra.(1 EUR = 1,0994 USD)