Rusko môže čoskoro čiastočne zrušiť zákaz vývozu nafty

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruská vláda je pripravená v najbližších dňoch čiastočne zrušiť zákaz vývozu nafty. Uviedol to v stredu denník Kommersant s odvolaním sa na neidentifikované zdroje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zrušenie zákazu by sa týkalo len vývozu nafty potrubím a objemy môžu podliehať kvótam, aby sa predišlo prudkým nárastom veľkoobchodných cien na domácom trhu, uviedli noviny. Zákaz vývozu benzínu zostane zatiaľ v platnosti.



Ruský export nafty je najväčší v rámci všetkých ropných produktov. Krajina vlani vyviezla 4,817 milióna ton benzínu a takmer 35 miliónov ton nafty.



Noviny uviedli tiež, že podpredseda vlády Alexander Novak by sa mal neskôr v stredu stretnúť so zástupcami ropných spoločností, aby prediskutovali možné zmiernenie zákazu. Jeho kancelária na žiadosť o komentár zatiaľ neodpovedala.



Podpredseda vlády minulý týždeň povedal, že Rusko môže zaviesť kvóty na vývoz pohonných látok, ak úplný zákaz ich exportu zavedený 21. septembra nepomohol znížiť vysoké ceny benzínu a nafty na domácom trhu.



Ruské ceny benzínu a nafty však ďalej klesajú. Od zavedenia zákazu ceny benzínu klesli takmer o 10 %, zatiaľ čo ceny nafty sa znížili o 23 %.



Skladovacie zariadenia ruského ropovodného monopolu Transnefť sú už takmer prázdne. Presmerovanie objemov na domáci trh je tak technologicky takmer nemožné, napísal Kommersant.



V utorok (3. 10.) Novak povedal, že vláda nestanovila žiadny časový rámec pre zákaz vývozu palív. Odhady, ako dlho budú opatrenia platiť, sa líšia. Podľa JP Morgan to môže trvať niekoľko týždňov, kým sa skončí sezóna žatvy, zatiaľ čo FGE Energy sa domnieva, že doplnenie ruských zásob môže trvať až dva mesiace.



Napriek tomu, že je Rusko jedným z popredných svetových producentov ropy, trpí nedostatkom benzínu a nafty, keďže rafinérie pre vysoké exportné ceny radšej predávajú svoje produkty do zahraničia.