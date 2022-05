Rusko môže zastaviť plyn do Fínska, ktoré odmieta platiť v rubľoch

Helsinki 17. mája (TASR) - Rusko môže čoskoro prerušiť dodávky plynu do Fínska, ktoré odmieta platiť ruskému štátnemu monopolu Gazprom v rubľoch. Uviedla to v utorok fínska štátna spoločnosť Gasum. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Gasum informoval tiež, že spor o platby s Gazprom Export predloží na arbitráž. Tento krok by mohol ešte viac rozhnevať susedné Rusko, keďže Helsinki sa v stredu (18. 5.) pripravujú na predloženie oficiálnej žiadosti o členstvo v NATO.



"Spoločnosť Gasum sa domnieva, že existuje zvýšené riziko zastavenia dodávok zemného plynu a následného ukončenia dovozu zemného plynu z Ruska do Fínska," uvádza sa vo vyhlásení.



Cez víkend Rusko zastavilo dodávky elektriny do Fínska pre problémy s platbami, keďže sankcie, ktoré uvalili západné štáty na Moskvu za inváziu na Ukrajinu, viedli k vylúčeniu významných ruských bánk z medzibankového platobného systému SWIFT.



Výpadok ruskej elektriny však bol rýchlo nahradený. Zemný plyn sa podieľa zhruba 8 % na spotrebe energie vo Fínsku a väčšina pochádza z Ruska.



Gazprom Export v apríli požiadal, aby sa budúce platby v rámci dodávateľskej zmluvy uskutočňovali v rubľoch namiesto v eurách. Fínsky Gasum požiadavku odmietol.



Fínska spoločnosť uviedla, že je pripravená na možnosť zníženia dodávok a "zameria sa na zabezpečenie dostupnosti zemného plynu pre svojich fínskych zákazníkov prostredníctvom plynovodu Balticconnector". Poznamenala však, že "obmedzenia v rámci prenosovej kapacity to môžu sťažiť".



Podľa generálneho riaditeľa Gasumu Mika Wiljanena jeho spoločnosť "nemá inú možnosť, ako sa obrátiť na arbitrážny súd".



Niekoľkým krajinám, ktoré odmietli platiť Gazpromu v rubľoch, aby nefinancovali Rusko počas vojny proti Ukrajine, ako sú Poľsko a Bulharsko, už Moskva zastavila dodávky plynu. Ďalšie majú zaplatiť v polovici mája a očakávajú sa ďalšie škrty v dodávkach.



Taliansky energetický gigant Eni zase v utorok oznámil, že si otvára účty v Rusku v eurách aj v rubľoch, aby uhradil dodávky. Tvrdí, že tento krok neporušuje európske sankcie a zároveň spĺňa požiadavky Moskvy.