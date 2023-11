Rusko môže požiadať o kompenzácie za výbuchy na plynovodoch

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko pred podaním akejkoľvek žiadosti o náhradu škôd za sabotáže na sieti plynovodov Nord Stream 1 a 2 čaká na výsledok vyšetrovania. Uviedla to v utorok štátna tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Potrubia, ktoré vedú cez Baltské more, minulý rok poškodili výbuchy. Vyšetrovanie zatiaľ nezistilo, kto je za to zodpovedný.



"Vyšetrovanie ešte nie je ukončené, čakáme na predloženie jeho výsledkov Bezpečnostnej rade (OSN), potom sa rozhodneme, čo robiť," uviedol Dmitrij Biričevskij, vedúci odboru hospodárskej spolupráce ruského ministerstva zahraničných vecí v odpovedi na otázku agentúry RIA Novosti o odškodnení.



Rusko obvinilo Spojené štáty, Britániu a Ukrajinu z výbuchov, ktoré ho do značnej miery odrezali od lukratívneho európskeho trhu. Tieto krajiny účasť popreli.



Bezpečnostná rada OSN odmietla vykonať vlastné vyšetrovanie incidentu a ponechala to na vlády Švédska, Dánska a Nemecka.



Každý z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 pozostáva z dvoch potrubí určených na dodávku ruského plynu po dne Baltského mora do Nemecka. Tri zo štyroch potrubí v septembri minulého roka poškodili výbuchy. Nepoškodené zostalo iba jedno potrubie plynovodu Nord Stream 2, ale ten nebol nikdy v prevádzke, keďže Nemecko mu tesne pred inváziou Ruska na Ukrajinu neudelilo licenciu.



V čase útoku sa cez tieto plynovody už plyn do Európy nedodával. Rusko totiž po invázii na Ukrajinu zastavilo dodávky cez túto trasu.