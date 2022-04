Rusko môže rozhodnúť o vývoze pšenice len do „spriatelených“ krajín

Moskva 1. apríla (TASR) - Rusko, hlavný svetový vývozca pšenice, môže zaviesť obmedzenia na dodávky poľnohospodárskych produktov a vyvážať ich len do „spriatelených“ krajín v rámci sankcií Západu za jeho inváziu na Ukrajinu. Vyhlásil to v piatok Dmitrij Medvedev, jeden zo spojencov prezidenta Vladimira Putina.



Medvedev, ktorý pôsobil ako ruský prezident v rokoch 2008 až 2012 a teraz je zástupcom tajomníka ruskej bezpečnostnej rady, povedal, že by rád načrtol "niekoľko jednoduchých, ale dôležitých bodov o potravinovej bezpečnosti v Rusku" vzhľadom na sankcie. Väčšina z nich je už roky súčasťou poľnohospodárskej politiky Ruska.



"Budeme dodávať potraviny a poľnohospodárske produkty len našim priateľom," uviedol Medvedev na sociálnej sieti. "Našťastie ich máme veľa a vôbec nie sú v Európe ani Severnej Amerike."



Rusko dodáva pšenicu najmä do Afriky a na Blízky východ. Európska únia (EÚ) a Ukrajina sú jeho hlavnými konkurentmi pri obchode so pšenicou.



Prioritou pri zásobovaní potravinami je pre Moskvu domáci trh a kontrola cien na ňom, povedal Medvedev. Rusko používa kvóty a dane na vývoz obilia od roku 2021 v snahe stabilizovať vysoké ceny potravín.



Za poľnohospodárske dodávky pre "priateľov" sa bude platiť v rubľoch a ich národnej mene v dohodnutom pomere, uviedol ďalej Medvedev.



Mena pri platbe sa môže líšiť v každej zmluve o vývoze obilia v závislosti od potrieb kupujúcich a predávajúcich.



Medvedevove vyhlásenie prichádza po nedávnej požiadavke Ruska, aby zahraniční kupci platili za ruský plyn v rubľoch.



Rusko zakázalo dovoz väčšiny potravín zo Západu v roku 2014 po anexii Krymu, ale teraz môže zoznam ešte rozšíriť, dodal Medvedev.



Mnohé zahraničné spoločnosti, vrátane potravinárskych, minulý mesiac zastavili predaj svojich značiek v Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.