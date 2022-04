Rusko môže vyvážať ropu a plyn aj do iných krajín, uviedol Putin

Moskva 13. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je presvedčený o perspektívach energetického sektora svojej krajiny aj napriek sankciám Západu za jeho vojnu proti susednej Ukrajine, a diskusiám o možnom zákaze ich vývozu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Pokiaľ ide o ruskú ropu, plyn a uhlie, vieme zvýšiť ich dopyt na domácom trhu, stimulovať ďalšie spracovanie surovín, ako aj zvýšiť dodávky týchto zdrojov energií do iných častí sveta, kde sú skutočne potrebné,“ povedal Putin podľa tlačovej agentúry Interfax.



Rusko na to využije „všetky dostupné možnosti“, vyhlásil Putin vrátane rozšírenia vnútorných ruských dopravných trás.



Prezident nariadil výstavbu tzv. trasy severnej zemepisnej šírky, 700-kilometrovej železničnej trate z polostrova Jamal, na severozápade Sibíri, ktorá sa má začať tento rok.



Medzitým však Alexej Kudrin, šéf ruskej komory audítorov a bývalý minister financií, pripustil, že sankcie Západu majú negatívny vplyv na Rusko.



"Samozrejme, že naša ekonomika sa bude musieť prebudovať," poznamenal s tým, že prvá fáza reštrukturalizácie by v prípade zachovania sankcií trvala približne dva roky. Nahradenie predtým dovážaného tovaru domácimi výrobkami by podľa neho trvalo dlhšie.



Kudrin v utorok (12. 4.) predpovedal, že ruská ekonomika v roku 2022 klesne o viac ako 10 %, najstrmšie od rokov po páde Sovietskeho zväzu.



Spojené štáty v rámci svojho sankčného balíka voči Kremľu zakázali dovoz ropy či plynu z Ruska, zatiaľ čo EÚ a Japonsko uvalili embargo na uhlie. Viaceré krajiny eurobloku odmietajú náhle odpojenie sa od ruských plynovodov, pretože cez ne prúdi 40 percent jeho ročnej spotreby, pripomína AFP.



Česká republika avizovala v utorok, že sa bude počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie snažiť o zastavenie dovozu ropy z Ruska a o minimalizáciu vzťahov s Moskvou.