Rusko musí uprednostniť domáce dodávky obilia, vyhlásil premiér

Moskva 9. marca (TASR) - Rusko musí uprednostniť dodávky obilia domácim pekárňam pred exportnými trhmi. Vyhlásil to v stredu premiér Michail Mišustin, keď predstavil nové opatrenia na podporu domácej ekonomiky, ktorá čelí medzinárodným sankciám pre inváziu ruskej armády na Ukrajinu.



Rusko a Ukrajina sú kľúčovými exportérmi pšenice. Vojenský konflikt ohrozuje globálnu produkciu obilia aj dodávky jedlých olejov a hnojív, čo spôsobuje raketový rast cien komodít a odráža tiež krízu na energetických trhoch.



Mišustin na zasadnutí vlády povedal, že Rusko pozorne sleduje ceny základných tovarov, akými sú potraviny vrátane chleba.



"Ruské obilie je v zahraničí veľmi žiadané a jeho cena stúpa," poznamenal premiér, podľa ktorého je však potrebné zabezpečiť tieto základné suroviny predovšetkým pre domáci pekárenský priemysel.



Mišustin nepovedal, či sa Rusko pokúsi obmedziť vývoz obilia. Takýto krok pravdepodobne prehĺbi globálnu potravinovú krízu a pošle ceny pšenice ešte vyššie. Uviedol však, že jarná sejba nesmie byť prerušená.



Ruská vláda poskytne poľnohospodárom krátkodobé pôžičky za zvýhodnené sadzby, aby mali „všetko potrebné na úspešnú sejbu uprostred zvýšeného dopytu po potravinách na globálnych trhoch“.



Mišustin okrem iných opatrení spomenul tiež, že vláda zníži daň z ľahkých úžitkových vozidiel, umožní niektorým spoločnostiam nezverejňovať svoje firemné dokumenty a odstráni daň z príjmu z vkladov. A pokúsi sa pomôcť aj ruským leteckým spoločnostiam udržať si svoje zahraničné flotily a podnikne odvetné opatrenia proti krajinám, ktoré zakázali vstup ruských lodí do svojich prístavov.



„Turbulencie spojené so sankciami sa skôr či neskôr skončia,“ dodal Mišustin.



Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.