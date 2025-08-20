Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko naďalej dodáva Indii ropu a ropné produkty

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Okrem priamych dodávok sa realizujú aj spoločné investičné projekty na ťažbu a spracovanie uhľovodíkov v Rusku a Indii.

Autor TASR
Moskva 20. augusta (TASR) - Rusko naďalej dodáva Indii ropu, uhlie a ropné produkty, vyhlásil v stredu podpredseda vlády Ruskej federácie Denis Manturov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Pokračujeme v dodávkach paliva vrátane ropy a ropných produktov, tepelného a koksovateľného uhlia. Vidíme potenciál aj vo vývoze ruského LNG,“ povedal Manturov na zasadnutí rusko-indickej medzivládnej komisie. Okrem priamych dodávok sa realizujú aj spoločné investičné projekty na ťažbu a spracovanie uhľovodíkov v Rusku a Indii a počíta sa tiež s rozšírením spolupráce v oblasti mierového využitia jadrovej energie, dodal.

Začiatkom augusta administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila plány na zavedenie tzv. sekundárneho cla vo výške 25 % pre Indiu za jej nákupy ruskej ropy. To zvýši celkové clá USA, ktorým India čelí, na 50 %. Trump Indiu opakovane kritizoval, že väčšinu svojho vojenského vybavenia dováža z Ruska a spolu s Čínou je najväčším odberateľom ruských energetických zdrojov.

Po rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške minulý týždeň Trump pripustil, že Washington nemusí zaviesť sankčné clá na krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom.
