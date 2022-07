Rusko naďalej dodáva plyn aj cez Ukrajinu

Moskva/Londýn 21. júla (TASR) - Dodávky plynu z Ruska do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 sa vo štvrtok obnovili po 10-dňovej údržbe. Ruský koncern Gazprom tiež naďalej pumpuje plyn do Európy aj cez Ukrajinu. Zároveň sa však zvýšil reverzný tok plynu cez plynovod Jamal smerom na východ z Nemecka do Poľska, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade.



Gazprom si na štvrtok rezervoval transportnú kapacitu cez Ukrajinu v objeme 42,2 milióna kubických metrov (m3), uviedla ruská agentúra Tass. To je o 2,1 milióna m3 viac v v porovnaní s predchádzajúcim dňom, ale ani polovica z maximálneho možného objemu.



Dodávky cez Nord Stream 1, cez ktorý prúdi viac než tretina ruského exportu do Európskej únie (EÚ), sa po odstávke (od 11. 7.) opäť spustili aj napriek obavám, že sa sa už neobnovia. Viacerí európski predstavitelia však varovali pred predčasným optimizmom. EÚ sa podľa nich musí pripraviť na úplné zastavenie dodávok z Ruska.



Podľa Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur) by dodávky cez Nord Stream 1 mohli vo štvrtok dosiahnuť úrovne spred odstávky, teda 40 % z maximálnej kapacity. Politická neistota týkajúca sa pokračovania dodávok však zostáva vysoká.



Nemecký prevádzkovateľ plynovodnej siete uviedol, že podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn vo štvrtok z Nemecka do Poľska v objeme zhruba 3.911.076 kilowatthodín (kWh) po asi 3 miliónoch kWh v stredu (20. 7.).



Gazprom si na štvrtok rezervoval tranzitné kapacity na export plynu cez Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici v objeme okolo 36,9 milióna m3, čo je približne rovnaká úroveň ako v stredu, uviedol prevádzkovateľ ukrajinského plynovodného systému.