Rusko naďalej dodáva plyn do Rakúska, Poľsku a Bulharsku ho stopol

Viedeň 27. apríla (TASR) - Rusko aj po zastavení dodávok Poľsku a Bulharsku naďalej dodáva plyn do Rakúska, uviedla rakúska ministerka pre ochranu klímy a životného prostredia Leonore Gewesslerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rusko naďalej bez obmedzení dodáva cez hlavé trasy, ktorými sú Ukrajina a plynovod Nord Stream na dne Baltického mora, uviedla Gewesslerová. Na otázku, či existujú signály, že Moskva chce zastaviť dodávky Rakúsku, odpovedala: "Nie, neexistujú takéto signály."



"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa čo najrýchlejšie zbavili našej závislosti od ruského plynu," zdôraznila rakúska ministerka. Zastavenie dodávok pre dva členské štáty Európskej únie podľa nej jasne ukazuje, že Rusko nie je dôveryhodný partner, na ktorého sa dá spoľahnúť. Ruský prezident Vladimir Putin totiž využíva dodávky energií ako zbraň vo vojne.



Gewesslerová uviedla, že bulharská plynovodná sieť nemá nič spoločné s rakúskou sieťou. Pokiaľ ide o plynovod Jamal, ktorým sa prepravoval plyn do Poľska a ktorý je spojený aj s Rakúskom, podľa nej už v uplynulých dňoch cezeň tieklo len "málo plynu".



Rakúsky energetický koncern OMV aktuálne naďalej platí za ruský plyn eurami, čo je v súlade so sankciami, zdôraznila Gewesslerová. Nevylúčila tiež zrušenie kontraktov na dodávky s Ruskom platné až do roku 2040.