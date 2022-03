Rusko naďalej vo veľkých objemoch posiela do Európy plyn cez Ukrajinu

Moskva 24. marca (TASR) - Aj mesiac po začiatku vojny Rusko naďalej vo veľkých objemoch posiela plyn do Európy cez Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa objednávok európskych zákazníkov by sa cez ukrajinský plynovodný systém vo štvrtok malo dopraviť 104 miliónov kubických metrov (m3), uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na hovorcu ruského plynárenského koncernu Gazprom Sergeja Kuprijanova. Zmluvne maximálne možné vyťaženie je 109 miliónov m3 denne.



Ukrajina dostáva za prepravu ruského plynu cez svoje územie tranzitné poplatky, ktoré sú dôležitou súčasťou jej rozpočtových príjmov.



Rusko je najväčším dodávateľom plynu do Európskej únie (EÚ) a ruský útok na Ukrajinu podnietil obavy z narušenia dodávok, čo spôsobilo, že ceny plynu prudko stúpli na rekordné úrovne. V roku 2021 sa cez Ukrajinu do Európy dopravilo okolo 41,4 miliardy m3 plynu.



EÚ už pripravila plán postupného znižovania závislosti od ruskej ropy a plynu. USA dovoz ruskej ropy a ropných produktov už zakázali. Pre Európu je tento krok komplikovanejší, keďže prípadný výpadok dodávok z Ruska nedokáže nahradiť z iných zdrojov. S pokračovaním agresie voči Ukrajine však silnejú hlasy požadujúce úplné zastavenie dodávok, keďže Rusko z týchto príjmov financuje vojnu.



Navyše ruský prezident Vladimir Putin v stredu (23. 3.) v snahe obísť niektoré západné sankcie vyhlásil, že Rusko bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky zemného plynu v rubľoch, čo ešte zvýšilo neistotu na trhu s plynom. Ruská vláda začiatkom marca zverejnila zoznam štátov, ktoré považuje za nepriateľské. Zoznam zahrnuje 48 krajín, medzi nimi USA, Kanadu, Japonsko, všetky štáty Európskej únie, Britániu, Švajčiarsko či Nórsko. To znamená, že Rusko v súčasnosti dodáva väčšinu zemného plynu "nepriateľským" krajinám.



Táto požiadavka na platby v rubľoch takisto zvyšuje podporu pre plány na ukončenie ruských dodávok do Európy. Dohoda medzi americkou administratívou a Európskou úniou môže byť oznámená už v piatok (25. 3.), naznačil poradca pre národnú bezpečnosť USA Jake Sullivan.