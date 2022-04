Rusko naďalej vo veľkých objemoch posiela do Európy plyn cez Ukrajinu

Moskva 1. apríla (TASR) - Rusko aj napriek vojne, ktorú vedie na Ukrajine, naďalej vo veľkých objemoch posiela plyn do Európy cez jej územie. Nič na tom zatiaľ nezmenili ani vyhrážky ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva preruší dodávky plynu, ak západné krajiny nebudú platiť v rubľoch.



Podľa objednávok európskych zákazníkov by sa cez ukrajinský plynovodný systém malo v piatok dopraviť 104,4 milióna kubických metrov (m3), citovala hovorcu ruského plynárenského koncernu Gazprom Sergeja Kuprijanova agentúra Interfax. Zmluvne maximálne možné vyťaženie je 109 miliónov m3 denne.



Kremeľ pohrozil, že zastaví dodávky plynu do Európy, ak zákazníci nebudú platiť rubľami. Putin vo štvrtok (31.3.) podpísal dekrét, podľa ktorého zahraniční odberatelia ruského plynu musia od piatka otvoriť rubľové účty v štátom kontrolovanej Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble.