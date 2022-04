Rusko naďalej vo veľkých objemoch posiela do Európy plyn cez Ukrajinu

Moskva 3. apríla (TASR) - Ruský štátny koncern Gazprom naďalej vo veľkých objemoch posiela plyn do Európy cez Ukrajinu. Nič na tom zatiaľ nezmenila vojna, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine, ani vyhrážky ruského prezidenta Vladimira Putina, že preruší dodávky plynu, ak západné krajiny nebudú platiť v rubľoch.



V nedeľu by sa cez ukrajinský plynovodný systém malo dopraviť 108,4 milióna kubických metrov (m3), uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na Gazprom. To podľa koncernu zodpovedá objednávkam. V sobotu (2. 4.) sa cez ukrajinské územie smerom na západ transportovalo 108,1 milióna m3 plynu. Zmluvne maximálne možné vyťaženie je 109 miliónov m3 denne.



To znamená, že dodávky ruského plynu pokračujú aj po tom, ako Moskva oficiálne začala požadovať platby v rubľoch.



Putin pôvodne vyhlásil, že Rusko bude pre sankcie západným štátom predávať plyn už len za ruble, čo však európske vlády striktne odmietli. Putin potom vo štvrtok (31. 3.) podpísal dekrét, podľa ktorého si zahraniční odberatelia ruského plynu musia od piatka (1. 4.) otvoriť rubľové účty v štátom kontrolovanej Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble.



V piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko nepreruší dodávky plynu do Európy. Platby v rubľoch, ktoré požaduje Moskva za plyn, totiž ovplyvnia zúčtovania až od druhej polovice apríla. Dodal, že Rusko môže v istom momente ustúpiť od požiadavky na platby v rubľoch, ak sa situácia zmení, ale za súčasných podmienok sú ruble pre nich "najlepšou a najspoľahlivejšou možnosťou".