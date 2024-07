Rusko navrhuje zakázať vývoz benzínu do konca októbra

Moskva 17. júla (TASR) - Ruské ministerstvo energetiky navrhlo, aby sa zvažovaný opätovný zákaz exportu benzínu predĺžil do konca októbra. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruský ekonomický denník RBC.



Rusko v tomto roku zakázalo vývoz benzínu pôvodne od 1. marca, pričom mal platiť na šesť mesiacov. Moskva tak urobila preto, aby zabránila nedostatku palív na domácom trhu a rastu cien po sérii ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie a technických výpadkoch. V máji však ruská vláda platnosť zákazu pozastavila s tým, že zásoby palív vzrástli na dostatočnú úroveň. Pozastavenie zákazu stanovila Moskva najskôr do konca júna, následne ho predĺžila do konca júla.



Ruský protimonopolný úrad však cez víkend oznámil, že podporuje opätovný zákaz exportu benzínu s platnosťou od 1. augusta, pričom vláda by o tom mala rozhodnúť do konca mesiaca. Následne v pondelok (15. 7.) podpredseda ruskej vlády Alexander Novak informoval, že vláda by mohla obnoviť zákaz exportu benzínu od augusta v prípade, že by na domácom trhu hrozil nedostatok palív.



Diskusie pokračujú a v stredu denník RBC uviedol, že štátny tajomník ruského ministerstva energetiky Pavel Sorokin poslal Novakovi list, v ktorom navrhuje, aby zákaz exportu benzínu platil aj v septembri a októbri. Podľa neho by sa tým zabezpečili stabilné dodávky palív na domácom trhu a ochránil rozpočet. Ministerstvo energetiky sa k návrhom nevyjadrilo.