Rusko nedokáže odhadnúť, kedy sa dokončí plynovod Severný prúd 2

Moskva 31. decembra (TASR) - Rusko nedokáže odhadnúť, kedy by sa plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) mohol dostať do prevádzky.



"Nemyslím si, že by teraz mohol niekto povedať nejaký dátum," citovala hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova agentúra Interfax. Konaním tretieho štátu, ktoré nie je v súlade s medzinárodným právom, "vznikli objektívne okolnosti vyššej moci", dodal Peskov bez toho, aby spomenul USA.



Ruský minister energetiky Alexander Novak minulý týždeň uviedol, že po aktuálnom prerušení výstavby spôsobenom sankciami USA sa spustenie plynovodu očakáva až na konci roka 2020. Moskva doteraz počítala s odložením len o niekoľko mesiacov. Podľa pôvodného plánu ma byť plynovod hotový koncom tohto roka.



Peskov však jasne povedal, že ani sankcie USA projekt nezastavia a plynovod sa dokončí. Prerušenie výstavby spôsobilo to, že švajčiarska firma Allseas zo strachu pred sankciami USA stiahla svoje špeciálne lode, ktoré kládli potrubie plynovodu. Peskov sa nechcel vyjadriť k tomu, či Rusko bude od Allseasu požadovať zaplatenie nejakej pokuty: "To sú obchodné otázky, o ktorých sa verejne nediskutuje."



USA zdôvodnili svoj postup proti projektu Severný prúd 2 obavami o energetickú bezpečnosť Európy. Plynovod by podľa nich spôsobil príliš veľkú závislosť od ruského plynu. Proti projektu je aj Ukrajina a viacero európskych štátov.