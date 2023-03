Rusko núti odchádzajúce zahraničné firmy prispieť do rozpočtu

Moskva 28. marca (TASR) - Zahraniční investori z "nepriateľských" krajín, ktorí predávajú svoje aktíva v Rusku, budú povinne musieť odviesť najmenej 10 % z predajnej ceny do ruského rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Západné firmy, ktoré sa pre konflikt na Ukrajine rozhodli odísť z Ruska, sú už pritom nútené predávať tamojšie prevádzky s obrovskými zľavami. Viaceré ich predávajú za nominálny poplatok, v dôsledku čoho zaknihovali veľké odpisy, hoci niektoré si do zmlúv pridali klauzuly o spätnom odkúpení.



Podľa poznámky zverejnenej na webovej stránke ruského ministerstva financií v pondelok (27. 3.) neskoro večer vládna komisia pre monitorovanie zahraničných investícií aktualizovala požiadavky na predaj aktív firiem z krajín, ktoré uvalili sankcie na Rusko.



Nariadenie zahŕňa "povinnosť poskytnúť dobrovoľný peňažný príspevok do federálneho rozpočtu vo výške najmenej 10 % z polovice trhovej hodnoty príslušných aktív".



Rusko pritom koncom decembra 2022 zaviedlo opatrenia, na základe ktorých je predaj firemných aktív povolený len za predpokladu, že kupujúcemu bude po nezávislom ocenení poskytnutá zľava 50 %.



Predajcovia si predtým mohli vybrať medzi okamžitou platbou 10 % z celkovej hodnoty transakcie do ruského federálneho rozpočtu alebo platbou v splátkach počas jedného až dvoch rokov. Táto možnosť voľby bola teraz stiahnutá.



Vlani v lete neprešiel cez parlament návrh zákona, ktorý by úradom umožnil zhabať západný majetok. Ale prezident Vladimir Putin podpísal 5. augusta dekrét, ktorý zakázal investorom z "nepriateľských" krajín predávať podiely v najvýznamnejších investíciách - kľúčových energetických projektoch a bankách, pokiaľ im Putin nedá výnimku.