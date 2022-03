Rusko obmedzí export jačmeňa, žita a pšenice

Moskva 14. marca (TASR) - Rusko chce obmedziť export jačmeňa, žita a pšenice, aby zabezpečilo dostatočné dodávky pre svojich občanov a chránilo ich pred prudkým zvýšením cien, uviedla ruská vicepremiérka Viktoria Abramčenková.



Reštrikcie začnú platiť v utorok (15. 3.) a platné budú do 30. júna. Dotknú sa tiež kukurice a obilnej zmesky. Moskva tiež zakáže vývoz cukru, ktorý bude trvať do konca augusta.



Niektoré exporty budú pokračovať na základe kvót a existujúcich licencií, dodala Abramčenková. Takisto budú existovať výnimky na vývoz do krajín Eurázijskej ekonomickej únie (EEU), rovnako ako do separatistických republík Doneck a Luhansk.



Rusko aj Ukrajina sú veľkými exportérmi obilia. Narušenie dodávok z týchto krajín zrejme spôsobí prudké zvýšenie cien na globálnych trhoch. Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok uviedol, že 45 afrických štátov a menej rozvinutých krajín pokrýva dovozom z Ruska alebo Ukrajiny minimálne tretinu spotreby pšenice.