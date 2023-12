Rusko obmedzí vývoz ropy o ďalších najmenej 50.000 barelov denne

Moskva 18. decembra (TASR) - Rusko v rámci úsilia o stabilizáciu cien ropy tento mesiac obmedzí vývoz komodity o dodatočných najmenej 50.000 barelov denne. Oznámil to v nedeľu (17. 12.) ruský vicepremiér Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aliancia OPEC+, ktorá združuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, sa koncom novembra dohodla na dobrovoľnom znížení dodávok na trhy v nasledujúcom roku o zhruba 2,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, aby podporila stagnujúci trh s ropou. Toto číslo zahŕňa aj predĺženie existujúcich dobrovoľných obmedzení dodávok z Ruska a Saudskej Arábie v celkovom objeme 1,3 milióna barelov denne.



"Už v decembri pridáme ďalšie objemy," citovala Novaka tlačová agentúra Interfax. "O koľko, to uvidíme na základe decembrových výsledkov, môže to byť dodatočných 50.000 barelov denne, možno aj viac," dodal Novak.