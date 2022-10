Rusko obnoví dodávky plynu do Talianska

Rím/Moskva 5. októbra (TASR) - Rusko po krátkom prerušení obnoví dodávky plynu do Talianska cez Rakúsko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Ruský koncern Gazprom uviedol, že spoločne s talianskymi zákazníkmi sa podarilo nájsť riešenie problému spôsobeného zmenami regulácie v Rakúsku.



Rakúsky prevádzkovateľ plynovodnej siete už potvrdil, že akceptoval rezervácie na transport, čo umožní obnovenie ruských dodávok.



Talianska energetická spoločnosť Eni uviedla, že uhradí garancie požadované Rakúskom, aby sa opäť mohol prepravovať ruský plyn cez Rakúsko ďalej do Talianska.



Dodávky ruského plynu cez vstupný bod Tarvisio sa zastavili v sobotu (1. 10.). Šéf Eni Claudio Descalzi v pondelok (3. 10.) uviedol, že ruský koncern Gazprom nedokázal po zmene regulácie v Rakúsku zaplatiť garanciu vo výške 20 miliónov eur za transport plynu z Rakúska do Talianska. Zmenená regulácia začala platiť od 1. októbra.



Podľa Descalziho denné dodávky cez vstupný bod Tarvisio predstavovali pred ich zastavením 20 miliónov kubických metrov (m3). Z celkového talianskeho importu plynu na ne pripadalo už len 10 %.