Rusko obnoví letecké spojenie s Fínskom, Vietnamom, Indiou a Katarom

Moskva 17. januára (TASR) - Ruské úrady v sobotu oznámili, že letecká doprava medzi Moskvou a hlavnými mestami Fínska, Vietnamu, Indie a Kataru, ktorá je prerušená už od prvých týždňov koronavírusovej pandémie COVID-19, sa obnoví 27. januára. K rozhodnutiu došlo po tom, ako boli splnené určité epidemiologické kritériá v daných krajinách, informovali tlačové agentúry Reuters a TASS.



Vo vyhlásení vládneho krízového strediska pre riešenie koronavírusovej situácie sa uvádza, že zmienené štyri krajiny zaznamenali za uplynulé dva týždne menej ako 40 nových prípadov ochorenia na 100.000 ľudí a najviac jedno percento jednodňového nárastu nových prípadov.



Rusko bude do týchto destinácií prevádzkovať niekoľko leteckých spojov týždenne.



"Po zvážení epidemiologickej situácie v niekoľkých krajinách sa krízové centrum rozhodlo, že od 27. januára povolí letecké spojenie s Vietnamom (Moskva - Hanoj, dvakrát do týždňa), Indiou (Moskva - Naí Dillí, dvakrát do týždňa), Fínskom (Moskva - Helsinki, dvakrát do týždňa, ako aj Petrohrad - Helsinki, dvakrát do týždňa) a Katarom (Moskva - Dauha, dvakrát do týždňa)," uviedlo krízové stredisko.



Centrum sa okrem toho rozhodlo zvýšiť počet pravidelných letov medzi Moskvou a egyptskou metropolou Káhira na päť týždenne.