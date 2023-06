Rusko obnovilo dodávky ropy do Severnej Kórey

Moskva 14. júna (TASR) - Rusko koncom minulého roka obnovilo ropné dodávky do Severnej Kórey. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg, ktoré zverejnili najnovšie údaje Organizácie Spojených národov (OSN).



Na základe informácií OSN začalo Rusko do ázijskej krajiny vyvážať rafinované ropné produkty v decembri minulého roka a pokračovalo v tom aj v tomto roku. Znamená to prvý vývoz od augusta 2020. Podľa týchto údajov Moskva do konca apríla vyviezla do Severnej Kórey zhruba 67.300 barelov ropných produktov (1 barel = 159 litrov).



Sankcie OSN, ktoré organizácia zaviedla voči Pchjongjangu za jeho jadrový a raketový program, vyžadujú, aby vyvážajúce štáty zverejňovali objem svojich mesačných dodávok do KĽDR Sankčnému výboru Bezpečnostnej rady OSN. Sankčný program organizácie povoľuje Pchjongjangu doviezť ročne maximálne 500.000 barelov suroviny.