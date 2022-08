Rusko očakáva rast príjmov z exportu energií o takmer 40 %

Moskva 18. augusta (TASR) - Vyšší export ropy a rastúce ceny plynu by mali zvýšiť tohtoročné príjmy Ruska z vývozu energií na viac než 337 miliárd USD, čo predstavuje rast o takmer 40 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila dokument ruského ministerstva hospodárstva.



Ministerstvo predpokladá, že v tomto roku zaznamená Rusko príjmy z exportu energií na úrovni 337,5 miliardy USD (332,05 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2021 to znamená zvýšenie príjmov o 38 %. Ak sa prognóza ministerstva potvrdí, bude to pre ruskú ekonomiku nemalý prínos v situácii, keď štát dopláca na sankcie Západu a pre vládu prezidenta Vladimira Putina možnosť uvoľniť v čase vojny na Ukrajine ďalšie peniaze na armádu, prípadne na zvýšenie platov a dôchodkov.



Ako však upozornili analytici, vyššie príjmy z vývozu energií iba čiastočne vykompenzujú škody spôsobené sankciami západných štátov za útok Ruska na Ukrajinu. "Vplyv sankcií na ruskú ekonomiku sa líši od oblasti k oblasti. V niektorých sektoroch, ako napríklad automobilový, sú dôsledky katastrofálne, na druhej strane, ropný sektor zvláda sankcie zatiaľ celkom dobre," povedal Janis Kluge z nemeckého Inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné otázky.



Okrem automobilového sektora sa sankcie výrazne dotkli ešte IT sektora a oblasti financií. "Tieto sektory boli so Západom najviac prepojené, takže v dôsledku sankcií aj najviac utrpeli," dodal Kluge.



Čo sa týka príjmov z exportu energií v budúcom roku, tie by sa mali znížiť, stále by však mali byť vyššie, než v roku 2021. Ministerstvo odhaduje, že v roku 2023 dosiahnu príjmy z vývozu energií 255,8 miliardy USD, zatiaľ čo v roku 2021 dosiahli 244,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0164 USD)