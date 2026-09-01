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Rusko očakáva ťažbu ropy na 17-ročnom minime
Na budúci rok by sa ťažba mala podľa predbežnej prognózy zvýšiť na zhruba 500 miliónov ton. Stále to však bude zhruba o 16 miliónov ton menej, než vykazoval májový odhad.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko zhoršilo odhad produkcie ropy na tento rok, pričom nová, neoficiálna prognóza predstavuje najnižšiu ťažbu za posledných 17 rokov. Zároveň zrevidovalo výhľad exportu ropy aj pohonných látok na tento aj budúci rok. Dôvodom je vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace ukrajinské dronové útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prognóza ruskej vlády, ktorá by mala byť známa koncom septembra a je dôležitá pri vypracovávaní návrhu štátneho rozpočtu, znižuje objem produkcie ropy na roky 2026 - 2029 oproti májovému odhadu o 16 miliónov až 20 miliónov ton. V rámci základného scenára predpokladá vláda pokles produkcie ropy tento rok o 17,2 milióna na 494,2 milióna ton, čo je 9,88 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ak sa odhad naplní, bude to najnižší objem produkcie ropy v Rusku od roku 2009.
Na budúci rok by sa ťažba mala podľa predbežnej prognózy zvýšiť na zhruba 500 miliónov ton. Stále to však bude zhruba o 16 miliónov ton menej, než vykazoval májový odhad. Aj v rokoch 2028 a 2029 sa očakáva pokračovanie rastu produkcie, napriek tomu nedosiahne úroveň z roku 2025.
V dôsledku dronových útokov Ukrajiny na ruské rafinérie muselo Rusko zvýšiť export ropy do zahraničia, pričom surovina smerovala najmä na trhy Číny a Indie. Tento rok sa očakáva export ruskej ropy na úrovni takmer 245 miliónov ton. To je približne o 14 miliónov ton viac než v roku 2025 a o 7,5 milióna ton viac, než ukazoval odhad z mája.
Na budúci rok by však vývoz mal klesnúť, a to na 232,5 milióna ton. V nasledujúcich rokoch sa očakáva ešte prudší pokles. Prognóza na roky 2028 - 2029 podľa vládneho návrhu predbežne poukazuje na vývoz na úrovni zhruba 216,6 milióna ton.
S cieľom riešiť nedostatok palív na domácom trhu v dôsledku výpadkov rafinérií Rusko zaviedlo obmedzenia na vývoz benzínu a leteckého paliva a zakázalo vývoz nafty. Tento rok preto vláda očakáva pokles exportu palív o 27,3 milióna na 98,5 milióna ton. To je zhruba o 24 miliónov ton menej, než ukazoval májový odhad.
Na budúci rok Rusko počíta so zvýšením exportu palív, a to nad 113 miliónov ton. Nový odhad však stále bude zhruba o 13 miliónov ton pod úrovňou z minulého roka a o 21 miliónov ton pod úrovňou odhadu zverejneného v máji.
Prognóza ruskej vlády, ktorá by mala byť známa koncom septembra a je dôležitá pri vypracovávaní návrhu štátneho rozpočtu, znižuje objem produkcie ropy na roky 2026 - 2029 oproti májovému odhadu o 16 miliónov až 20 miliónov ton. V rámci základného scenára predpokladá vláda pokles produkcie ropy tento rok o 17,2 milióna na 494,2 milióna ton, čo je 9,88 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ak sa odhad naplní, bude to najnižší objem produkcie ropy v Rusku od roku 2009.
Na budúci rok by sa ťažba mala podľa predbežnej prognózy zvýšiť na zhruba 500 miliónov ton. Stále to však bude zhruba o 16 miliónov ton menej, než vykazoval májový odhad. Aj v rokoch 2028 a 2029 sa očakáva pokračovanie rastu produkcie, napriek tomu nedosiahne úroveň z roku 2025.
V dôsledku dronových útokov Ukrajiny na ruské rafinérie muselo Rusko zvýšiť export ropy do zahraničia, pričom surovina smerovala najmä na trhy Číny a Indie. Tento rok sa očakáva export ruskej ropy na úrovni takmer 245 miliónov ton. To je približne o 14 miliónov ton viac než v roku 2025 a o 7,5 milióna ton viac, než ukazoval odhad z mája.
Na budúci rok by však vývoz mal klesnúť, a to na 232,5 milióna ton. V nasledujúcich rokoch sa očakáva ešte prudší pokles. Prognóza na roky 2028 - 2029 podľa vládneho návrhu predbežne poukazuje na vývoz na úrovni zhruba 216,6 milióna ton.
S cieľom riešiť nedostatok palív na domácom trhu v dôsledku výpadkov rafinérií Rusko zaviedlo obmedzenia na vývoz benzínu a leteckého paliva a zakázalo vývoz nafty. Tento rok preto vláda očakáva pokles exportu palív o 27,3 milióna na 98,5 milióna ton. To je zhruba o 24 miliónov ton menej, než ukazoval májový odhad.
Na budúci rok Rusko počíta so zvýšením exportu palív, a to nad 113 miliónov ton. Nový odhad však stále bude zhruba o 13 miliónov ton pod úrovňou z minulého roka a o 21 miliónov ton pod úrovňou odhadu zverejneného v máji.