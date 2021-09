Rusko očakáva v rokoch 2022-2023 rozpočtový prebytok

Moskva 9. septembra (TASR) - Rusko by malo v rokoch 2022 a 2023 zaznamenať mierny rozpočtový prebytok. V ďalšom roku však už očakáva návrat k deficitu.



Ruský minister financií Anton Siluanov na Moskovskom finančnom fóre, ktoré sa začalo v stredu (8. 9.), uviedol, že v roku 2022 by malo Rusko zaznamenať prebytok štátneho rozpočtu na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Aj v roku 2023 očakáva prebytok, avšak slabší, a to na úrovni 0,3 % HDP. Už v ďalšom roku však Siluanov počíta s "miernym" rozpočtovým schodkom.



Vyjadrenia ministra financií predstavujú zlepšenie odhadu v porovnaní s predchádzajúcou prognózou z leta. Vtedy Siluanov počítal v budúcom roku s miernym prebytkom a už v roku 2023 s návratom do deficitu.



Minister hospodárstva Maxim Rešetnikov zároveň na fóre zverejnil nové odhady vývoja ekonomiky. Na jednej strane zlepšil prognózu na tento rok, na rok 2022 je však mierne horšia.



Podľa Rešetnikova by ruská ekonomika mala tento rok vzrásť o 4,2 %. V porovnaní s predchádzajúcou letnou prognózou ministerstva to znamená zlepšenie o 0,4 percentuálneho bodu. V budúcom roku však Rešetnikov počíta s rastom o 3 %, zatiaľ čo letná prognóza uvádzala rast na úrovni 3,2 %.