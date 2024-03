Rusko očakáva zvýšenie vývozu ropy v roku 2024

Moskva 14. marca (TASR) - Ruské ministerstvo energetiky očakáva zvýšenie vývozu ropy z krajiny v roku 2024 v dôsledku neplánovanej údržby v rafinériách. Podľa agentúry TASS to uviedol vo štvrtok Pavel Sorokin, prvý zástupca ministra energetiky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Situácia je stabilná, ale primárna (rafinérska) produkcia bude nižšia. To je fakt, ale nie je na tom nič kritické, pretože to znamená, že export ropy bude vyšší," povedal Sorokin.



Dodal, že neexistujú žiadne obavy o dodávky paliva na domácom trhu.



Rusko zaznamenalo od začiatku roka viacero výpadkov vo svojich rafinériách v dôsledku technických porúch a útokov ukrajinských dronov.



Ukrajina zaútočila na ruské ropné rafinérie bezpilotnými lietadlami aj v stredu (13. 3.), čo spôsobilo požiar v najväčšej rafinérii spoločnosti Rosnefť.



Rusko, ktoré je po Saudskej Arábii druhým najväčším vývozcom ropy na svete, už zaviedlo zákaz vývozu benzínu na šesť mesiacov od 1. marca, aby udržalo stabilné ceny pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami 15. až 17. marca.



Domáce ceny palív sú citlivou témou pre motoristov aj farmárov v krajine, ktorá patrí medzi najväčších svetových vývozcov pšenice.



Rusko a Ukrajina sa v rámci vojny zameriavajú na útoky na energetickú infraštruktúru v snahe narušiť zásobovacie linky a logistiku a demoralizovať protivníka vo viac ako dva roky trvajúcom konflikte, ktorý nevykazuje žiadne známky konca.



Vývoz ropy, ropných produktov a zemného plynu je zďaleka najväčším ruským exportom, hlavným zdrojom príjmov v cudzej mene pre ruskú ekonomiku vo výške 1,9 bilióna USD (1,74 bilióna eur) a zabezpečuje Moskve kľúčovú pozíciu v rámci globálnej energetickej politiky.



(1 EUR = 1,0939 USD)