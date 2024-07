Rusko od 1. augusta obnoví zákaz vývozu benzínu

Moskva 23. júla (TASR) - Rusko začiatkom augusta obnoví zákaz vývozu benzínu, oznámil v utorok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Interfax.



Zákaz vývozu benzínu vláda pôvodne zaviedla s účinnosťou od 1. marca do konca augusta, pričom od 20. mája sa z neho uplatňuje výnimka. "Táto výnimka sa končí 1. augusta. Automatický zákaz vývozu ropných produktov, ten sa vzťahuje len na benzín, sa obnovuje. To znamená, že zákaz sa obnoví 1. augusta," povedal Novak a dodal, že sa uvažuje o predĺžení zákazu aj na september až október.



"Takéto návrhy sme teraz dostali od ministerstva energetiky," vysvetlil Novak. "Ak naozaj uvidíme, že je potrebné pokračovať v zákaze vývozu benzínu aj v septembri a októbri, potom sa toto rozhodnutie prijme," uzavrel podpredseda ruskej vlády.



Zákaz exportu benzínu zaviedla Moskva v snahe zabrániť nedostatku palív na domácom trhu a rastu cien po sérii ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie a technických výpadkoch. V máji Rusko platnosť zákazu pozastavilo s tým, že zásoby palív vzrástli na dostatočnú úroveň. Pozastavenie zákazu stanovila Moskva najskôr do konca júna, následne ho predĺžila do konca júla.