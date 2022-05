Rusko od soboty zastaví dodávky elektrickej energie do Fínska

Helsinki/Moskva 13. mája (TASR) - Ruská energetická spoločnosť Inter RAO prestane od soboty dodávať elektrickú energiu do Fínska. Uviedol to v piatok fínsky prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy Fingrid. Nedostatok elektriny bude kompenzovaný dovozom väčšieho množstva elektriny zo Švédska. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



"Sme nútení pozastaviť dovoz elektriny od 14. mája," uviedla firma RAO Nordic, ktorá je dcérskou spoločnosťou ruského štátneho energetického holdingu Inter RAO. Ako dôvod uviedla neschopnosť platiť za elektrinu dodanú z Ruska. Dodávky elektrickej energie budú prerušené o polnoci z piatka na sobotu.



Fingrid tvrdí, že vo Fínsku nehrozia výpadky elektrickej energie, pretože "v poslednom čase dovážaná elektrina z Ruska pokrývala približne desať percent celkovej spotreby Fínska". Nedostatok bude podľa fínskeho prevádzkovateľa prenosovej sústavy kompenzovaný z iných zdrojov.



"Nedostatok dovozu elektriny z Ruska bude kompenzovaný dovozom väčšieho množstva elektriny zo Švédska a výrobou väčšieho množstva elektriny vo Fínsku," uviedol viceprezident pre prevádzku energetických systémov spoločnosti Fingrid Reima Päivinen.



Správa o prerušení dodávok elektrickej energie prišla deň po tom, ako fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. V ten istý deň fínsky denník Iltalehti priniesol informáciu, že Rusko môže od piatka zastaviť dodávky zemného plynu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to označil za "novinový hoax".