Rusko odhaduje, že vyvezie 50 miliónov ton obilia

Moskva 27. mája (TASR) - Moskva potvrdila svoju predbežnú prognózu týkajúcu sa tohtoročnej úrody obilia a uviedla, že v prípade jej naplnenia by Rusko mohlo exportovať 50 miliónov ton obilia.



Ministerstvo poľnohospodárstva počíta, že tohtoročná žatva prinesie 130 miliónov ton obilia. Pri takomto výsledku "môžeme vyviesť 50 miliónov ton", citovala štátnu tajomníčku ministerstva poľnohospodárstva Oksanu Lutovú agentúra Interfax. Dodala, že export by mohol byť aj vyšší.



Naopak, aktuálne platný zákaz vývozu slnečnicových semien sa predlžuje a bude platiť aj po skončení augusta. Lutová to zdôvodnila nedostatkom rezerv pre výrobu slnečnicového oleja.



Rusko je podobne ako Ukrajina jedným z najväčších svetových exportérov obilia. Nevyprovokovaný ruský útok na Ukrajinu spôsobil výrazný nárast cien potravín na svetových trhoch. Experti sa pre ruskú blokádu ukrajinských prístavov, ktorá bráni vývozu ukrajinského obilia, obávajú nedostatku potravín v niektorých častiach sveta.