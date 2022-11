Rusko odloží Bielorusku splátky dlhu

Moskva 15. novembra (TASR) - Rusko umožní Bielorusku posunúť splátky dlhu za vyše miliardy dolárov až o 10 rokov. Zároveň stanoví fixnú úrokovú sadzbu. Návrh príslušného zákona schválila v utorok Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Začiatkom tohto roka požiadalo Bielorusko Moskvu o reštrukturalizáciu tohtoročného dlhu a ruská vláda rozhodla, že záväzky Bieloruska v celkovej hodnote 1,4 miliardy USD (1,35 miliardy eur) so splatnosťou od marca 2022 do konca apríla 2023 presunie na obdobie rokov 2028 až 2033. Uviedol to na pôde parlamentu štátny tajomník ruského ministerstva financií Timur Maksimov.



Rusko okrem toho zafixuje úrokovú sadzbu na úrovni 12 % ročne, namiesto plávajúcej sadzby naviazanej na výnosy OFZ, teda ruských štátnych dlhopisov v rubľoch, dodal Maksimov. Návrh zákona musí prejsť ešte tretím čítaním, hornou komorou parlamentu a musí ho podpísať prezident Vladimir Putin.



(1 EUR = 1,0404 USD)