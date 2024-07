Rusko opätovne zvažuje zákaz vývozu benzínu

Moskva 13. júla (TASR) - Ruský Federálny protimonopolný úrad plánuje opätovne zaviesť zákaz vývozu benzínu, pričom urobiť by tak mohol od budúceho mesiaca. Opätovný zákaz exportu by mal Rusku pomôcť pokryť potreby domáceho trhu v období žatvy a zabezpečiť cenovú stabilitu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rusko v tomto roku už k zákazu exportu benzínu pristúpilo. Urobilo tak od 1. marca, pričom zákaz mal pôvodne platiť na šesť mesiacov. Moskva ho zaviedla s výnimkou krajín patriacich do Ruskom vedenej ekonomickej únie a niektorých štátov, s ktorými má Rusko uzatvorené priame medzivládne dohody o dodávkach palív. K takým patrí napríklad Mongolsko.



Zákaz exportu benzínu, stanovený od marca na šesť mesiacov, zaviedla Moskva preto, aby zabránila nedostatku palív na domácom trhu a rastu cien po sérii ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie a technických výpadkoch. V máji však Rusko platnosť zákazu pozastavilo s tým, že zásoby palív vzrástli na dostatočnú úroveň. Pozastavenie zákazu stanovila Moskva najskôr do konca júna, následne ho predĺžila do konca júla.



Protimonopolný úrad však v týchto dňoch oznámil, že podporuje opätovný zákaz exportu benzínu s platnosťou od 1. augusta. Vláda by o tom mala rozhodnúť do konca mesiaca. "Obmedzenia pri vývoze benzínu pomôžu nasýtiť domáci trh v období zvýšeného dopytu, ako je obdobie žatvy a plánovanej údržby rafinérií. Zároveň zabezpečí cenovú stabilitu a dostupnosť paliva pre všetky kategórie spotrebiteľov," uviedol k plánovanému zákazu ruský protimonopolný úrad.