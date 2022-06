Rusko opúšťajú prví výrobcovia pneumatík, Michelin a Nokian Tyres

Moskva/Paríž/Helsinki 29. júna (TASR) - Francúzska spoločnosť Michelin oznámila, že odchádza z Ruska a svoje aktivity presunie do konca roka na ruský manažment. Následne odchod z Ruska oznámila fínska firma Nokian Tyres. Sú to prví západní výrobcovia pneumatík, ktorí oznámili odchod z ruského trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Francúzska spoločnosť v utorok (28. 6.) oznámila, že v dôsledku problémov v dodávateľskom reťazci súvisiacich so sankciami proti Rusku už nie je možné obnoviť produkciu. Michelin bol pritom prvým západným producentom pneumatík, ktorý vstúpil na ruský trh, a to v roku 2004.



Po uvalení západných sankcií na Rusko za jeho februárovú inváziu na Ukrajinu Michelin v polovici marca pozastavil v krajine svoje aktivity. Už vtedy uviedol, že v dôsledku sankcií sa komplikujú dodávky potrebných surovín.



Teraz opúšťa trh úplne. "Technicky nie je možné produkciu obnoviť. Dôvodom sú najmä problémy v dodávateľskom reťazci," uviedla francúzska spoločnosť, ktorá vyrába pneumatiky pre osobné autá, nákladné vozidlá aj lietadlá.



Krátko po oznámení firmy Michelin odchod z ruského trhu oznámil aj jeho fínsky konkurent Nokian Tyres. Ako firma uviedla, plánuje "kontrolovaný odchod" z Ruska, ktoré je pritom domovom jej najväčšieho výrobného závodu. Zároveň dodala, že zváži všetky možnosti odchodu, pričom v súvislosti s tým odpíše zo svojich aktív v 2. kvartáli približne 300 miliónov eur. Firma, ktorá na ruskom trhu pôsobí od roku 2005, zamestnáva v krajine vyše 1600 ľudí.



"Celý proces bude prebiehať so zreteľom na miestnych zamestnancov a legislatívu," uviedla v oznámení o odchode Nokian Tyres. Spoločnosť už skôr začala zvyšovať produkciu vo svojich závodoch vo Fínsku a USA, aby udržala dodávky produktov na stabilnej úrovni. Zároveň sa rozhodla, že investuje do výstavby nových závodoch v Európe.



Zahraničné firmy začali opúšťať ruský trh krátko po útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára. Časť z nich reagovala už v prvých týždňoch, ďalšie, ktoré sú s ruským trhom prepojené výraznejšie, oznámili stiahnutie sa z Ruska neskôr. V rovnaký deň ako Michelin a Nokian Tyres oznámili plány svojho odchodu z Ruska aj najväčší producent liehovín na svete Diageo, fínsky výrobca výťahov Kone a fínsky výrobca lesných strojov Ponnse.