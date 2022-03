Rusko oznámilo, že poslalo úroky z dolárových dlhopisov

Moskva 17. marca (TASR) - Rusko odoslalo úroky z dvoch dolárových dlhopisov, informovalo ruské ministerstvo financií. Ako uviedlo, jeho príkaz na zaplatenie úrokov v hodnote 117 miliónov USD (106,42 milióna eur) bol zrealizovaný, avšak o tom, či peniaze prešli na účty klientov, bude informovať neskôr. Americká banka Citibank, ktorá transakciu zabezpečuje, sa k informáciám nevyjadrila.



Sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu odrezali Moskvu od svetového finančného systému a zablokovali veľkú časť jeho zlatých a devízových rezerv. Platba úrokov z dvoch dolárových dlhopisov, ktorej splatnosť padla na stredu 16. marca, je tak prvým testom splácania zahraničného dlhu Ruska od uvalenia sankcií. Ďalšie úroky v hodnote 615 miliónov USD má Moskva zaplatiť do konca mesiaca. Prvá splátka istiny pripadá na 4. apríla, keď má Rusko splatiť dlhopis v hodnote 2 miliárd USD.



Ruské ministerstvo financií už v predstihu uviedlo, že ak zahraniční veritelia platby v dolároch nedostanú, Rusko uhradí záväzky v rubľoch. Ratingová agentúra Fitch však informovala, že takáto zmena by sa považovala za nesplnenie záväzkov a ak nedôjde k uhradeniu dlhu v dolároch do ďalších 30 dní, bude to považovať za default.



(1 EUR = 1,0994 USD)