Rusko plánuje podporiť ekonomiku zhruba 30 miliardami eur

Moskva 20. apríla (TASR) - Rusko plánuje minúť na podporu ekonomiky zasiahnutej bezprecedentnými sankciami západných štátov v prepočte zhruba 30 miliárd eur. Uviedol to v týchto dňoch ruský minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Siluanov v utorok (19. 4.) povedal, že Moskva plánuje uvoľniť na podporu ekonomiky viac než 2,5 bilióna rubľov (29,90 miliardy eur). Rusko čelí zrýchľujúcej sa inflácii, odlevu kapitálu a zároveň riziku platobnej neschopnosti potom, ako západné krajiny uvalili na Ruskú federáciu po jej útoku na Ukrajinu rozsiahle sankcie.



"Celková finančná podpora presahuje 2,5 bilióna rubľov. Zahrnuje rozpočtové prostriedky, Fond národného bohatstva a daňové stimuly, ktoré sme prijali," povedal Siluanov.



Tento rok bude Rusko schopné uvoľniť zhruba 6 biliónov rubľov na financovanie rozpočtových výdavkov a obsluhu dlhu potom, ako vláda pozastavila platnosť rozpočtových pravidiel, na základe ktorých dodatočné príjmy z exportu ropy a plynu smerovali do štátnej pokladnice, uviedla v utorok ruská univerzita HSE. Avšak v prípade, že sankcie obmedzia možnosti Ruska predávať ropu a plyn do zahraničia, bude táto suma podstatne nižšia, dodala HSE.



Zahraničné sankcie do dnešných dní zmrazili Rusku devízové a zlaté rezervy v objeme približne 300 miliárd USD (277,70 miliardy eur). To je takmer polovica z hodnoty rezerv, ktoré malo Rusko na začiatku invázie na Ukrajinu.



(1 EUR = 1,0803 USD)